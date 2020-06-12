На пляжах та у зонах відпочинку заразитися коронавірусом можна, але ймовірність цього – низька. Тож перші пляжі у Києві відкриють з 15 червня, як кажуть у Держспоживслужбі. Щоб ухвалити офіційне рішення, треба лише дочекатися результатів лабораторного аналізу води.

Про це розповіли у "РБК-Україна" з посиланням на голову Держспоживслужби Києва Олега Рубана.

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Чи працюватимуть пляжі Києва попри погіршення ситуації з COVID-19

Епідемічна ситуація у столиці України не найкраща, карантин навіть можуть посилити, але пляжі працюватимуть – у будь-якому випадку. А все тому, що ризик інфікування там – мінімальний.

Передача коронавірусу на пляжах і у зонах відпочинку – мінімальна. Погіршення ситуації не вплине на відкриття пляжів,

– заявив чиновник.

Від чого залежить ухвалення офіційного рішення

Утім, є одна принципова заувага щодо відкриття пляжів на Дніпрі з можливістю купання:

Купатися офіційно дозволять тільки за умов отримання хороших результатів лабораторних досліджень води.

Саме на ці результати чекають чиновники. Рубан каже, що після їх отримання – у понеділок, 15 червня – рішення про відкриття пляжів ухвалять остаточно. Однак він переконаний, що "п’ять пляжів будуть точно відкриті".

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Зауважимо, люди на пляжах Києва вже і так є, і їх там чимало, хоча сезон ще не відкривали.

Загалом ситуація з коронавірусом в Україні нестабільна: 11 червня кількість виявлених випадків перевищила 29 тисяч, а нових за добу було рекордно багато – 689.