Популярне знеболювальне може спричинити небезпечний стан

Знеболювальні ліки класу опіоїдів можуть серйозно нашкодити здоров'ю людини – призвести до гіпоглікемії.

Зв'язок препаратів і ризик появи гіпоглікемії американським вченим вдалося встановити, обробивши дані понад 12 мільйонів звітів про побічні ефекти при прийомі ліків, пише Scientific Reports.

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Гіпоглікемія – що це та чим небезпечна Це стан, який виникає при різкому зниженні рівня глюкози в крові нижче 3,2-2 ммоль/л. Воно виникає через фізичне або психологічне перенапруження. При гіпоглікемії людина відчуває гостру слабкість, в тому числі і м'язову. Знесилені м'язи починають дрібно тремтіти, з'являється озноб. Різке тривале зниження може привести до порушення нервової системи аж до епілептичних судом, втрати свідомості й коми.

Для цього вони проаналізували архіви систем звітності про побічні дії Управління по контролю за продуктами і ліками США за останні 15 років.

Мова йде про знеболювальні ліки трамадол.

Трамадол – що це? Це знеболювальні ліки класу опіоїдів. Їх часто виписують пацієнтам з досить сильними болями. Через відносно менші (у порівнянні з іншими сильними опіоїдними анальгетиками) побічні ефекти і «потенціал зловживання», його призначають частіше, ніж інші опіоїди.

Експерти зазначають: ризик появи гіпоглікемії для пацієнтів, які вживають трамадол, в десять разів вище, ніж при вживанні інших знеболювальних опіоїдного ряду.



Трамадол значно збільшує ризик гіпоглікемії

У порівнянні з аналогічними неопіоїдними знеболювальними препаратами – інгібіторами зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну, або NMDA-антагоністами (кетаміном і мемантином).

Окрім трамадолу, схожий ризик дає лише метадон – опіоїд, який використовують в наркології при замісній терапії важких наркотичних залежностей.

Опіоїди – що це? Це психоактивні речовини, отримані з опійного маку, або їх синтетичні аналоги та з’єднання, що синтезуються нашим організмом. Препарати дають відчуття ейфорії та іноді викликають сон. Також вони мають знеболювальний ефект.

Вчені підкреслюють, що потрібні окремі дослідження.

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