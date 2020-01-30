24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Психологи відповіли, який метод найкраще мотивує дітей до навчання

101 Читать новость на русском
Як заохотити дитину до навчання / Unsplash

Психологи переконують, що дітей найкраще мотивує та концентрує похвала, а не сварки та покарання.

Для того, аби діти краще контактували зі вчителями та концентрувались на навчанні, їх потрібно хвалити, а не сварити, про це йдеться у дослідженні на Educational Psychology.

До теми: Як виглядає мозок дитини під час читання книги та гри на планшеті: фото

Виявилось, що дитину потрібно більше хвалити за зразкову поведінку та менше лаяти за пустощі. Фахівці прийшли до такого висновку після того, як три роки спостерігали за 2536 учнями віком від 5 до 12 років.

Дослідження охопило 151 клас в 19 початкових шкіл в Теннессі, Юті та Міссурі. У половині з досліджених класів була спеціальна форма навчання – школярам розповідали про їх соціальні навички, якими вони повинні користуватись у школі та винагороджували, якщо вони ними керувались. В решті шкіл вчителі користувались звичайними методами виховання дітей.

Впродовж такого тривалого спостереження за учнями, вчені помітили, що чим більше вчителі хвалять дитину, тим краще вона йде з ними на контакт та концентрується на навчанні предмету.  

У тих класах, де найбільше хвалили, учні на 20-30% витрачали більше часу на продуктивне спілкування з учителем або зосереджену роботу над завданням, чого не скажеш про ті класи, у яких вчителі найчастіше застосовували методи покарання. 

На жаль, попередні дослідження показали, що вчителі часто схильні карати учнів за непослух так само і навіть частіше, ніж хвалити за належну поведінку. Похвала – це форма зворотного зв'язку з учителями, і учні мають потребу в ній, щоб зрозуміти, чого від них чекають,
– розповідає автор дослідження Пол Калдарелла. 

Згідно з результатами дослідження, похвала надихає учнів працювати краще, а особливо тих, кому навчання дається складніше або демонструє асоціальну поведінку. 

Фахівці зазначають, що результати цього дослідження справедливі до усіх навчальних закладів та вчителів, адже частина з них працювала без знань нюансів програми – на інтуїтивному рівні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
сьогодні
20584
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Сімʼя Здоров'я Освіта Діти Школа Школярі Батьки і діти Виховання дослідження Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 12171
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2920
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 4244
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3121
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2412
Новини
Більше новин
Залиште відгук