Психологи відповіли, який метод найкраще мотивує дітей до навчання

Психологи переконують, що дітей найкраще мотивує та концентрує похвала, а не сварки та покарання.

Для того, аби діти краще контактували зі вчителями та концентрувались на навчанні, їх потрібно хвалити, а не сварити, про це йдеться у дослідженні на Educational Psychology.

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Виявилось, що дитину потрібно більше хвалити за зразкову поведінку та менше лаяти за пустощі. Фахівці прийшли до такого висновку після того, як три роки спостерігали за 2536 учнями віком від 5 до 12 років.

Дослідження охопило 151 клас в 19 початкових шкіл в Теннессі, Юті та Міссурі. У половині з досліджених класів була спеціальна форма навчання – школярам розповідали про їх соціальні навички, якими вони повинні користуватись у школі та винагороджували, якщо вони ними керувались. В решті шкіл вчителі користувались звичайними методами виховання дітей.

Впродовж такого тривалого спостереження за учнями, вчені помітили, що чим більше вчителі хвалять дитину, тим краще вона йде з ними на контакт та концентрується на навчанні предмету.

У тих класах, де найбільше хвалили, учні на 20-30% витрачали більше часу на продуктивне спілкування з учителем або зосереджену роботу над завданням, чого не скажеш про ті класи, у яких вчителі найчастіше застосовували методи покарання.

На жаль, попередні дослідження показали, що вчителі часто схильні карати учнів за непослух так само і навіть частіше, ніж хвалити за належну поведінку. Похвала – це форма зворотного зв'язку з учителями, і учні мають потребу в ній, щоб зрозуміти, чого від них чекають,

– розповідає автор дослідження Пол Калдарелла.

Згідно з результатами дослідження, похвала надихає учнів працювати краще, а особливо тих, кому навчання дається складніше або демонструє асоціальну поведінку.

Фахівці зазначають, що результати цього дослідження справедливі до усіх навчальних закладів та вчителів, адже частина з них працювала без знань нюансів програми – на інтуїтивному рівні.

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