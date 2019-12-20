24 канал техно lifestyle Економіка спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
more

Рада дала старт новій системі трансплантації

517 Читать новость на русском
Трансплантація в Україні / unsplash.com

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який врегулює питання трансплантації людських органів в Україні.

За законопроєкт "про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людини" проголосувало 320 народних депутатів. 

Також на тему: Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?

Чому цей закон важливий? 

До нині питання трансплантації було не врегульовано і такі операції майже не відбувались. Для пересадки органів українцям потрібно було їхати за кордон. Так, у 2017 році 226 українців було направлено на лікування (трансплантація органів та кісткового мозку), у 2018 – 278, а тільки за перше півріччя 2019 року – 301.

В Україні створили нову систему трансплантації
В Україні створили нову систему трансплантації \ unsplash.com

В Україні ж у 2017 році було зроблено 127 операцій з пересадки органів, у 2018 – 129, у 2019 (станом на 22 липня) – 38.

Якби цей закон не прийняли, то вся трансплантація була б заблокована з 2020 року. 

Законопроєкт вносить зміни та дозволить: 

  • Проводити трансплантації кісткового мозку не лише від родичів;
  • Створення реєстру донорів, але лише з 1 січня 2021 року;
  • Дає старт розвитку трансплантації в Україні. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі
сьогодні
8301
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Новини Здоров'я Верховна Рада Трансплантація Законодавство
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
Вероніка Климська 1712
17 грудня 20:00 Головні перемоги та поразки української медицини у 2019 році
Олена Кандяк 400
17 грудня 15:41 Скандали у МОЗ: хто звільнився через незгоду з новим керівництвом
Анастасія Кушпіт 551
17 грудня 11:00 Найпопулярніші пластичні операції, які зробили українки у 2019 році
Анастасія Манюхіна 1320
16 грудня 18:50 Як не втратити гроші за лікарняний: поради тим, хто не може отримати листок непрацездатності
Євгенія Мазур 851
Новини
Більше новин
Залиште відгук