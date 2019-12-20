Рада дала старт новій системі трансплантації

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який врегулює питання трансплантації людських органів в Україні.

За законопроєкт "про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людини" проголосувало 320 народних депутатів.

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Чому цей закон важливий?

До нині питання трансплантації було не врегульовано і такі операції майже не відбувались. Для пересадки органів українцям потрібно було їхати за кордон. Так, у 2017 році 226 українців було направлено на лікування (трансплантація органів та кісткового мозку), у 2018 – 278, а тільки за перше півріччя 2019 року – 301.



В Україні створили нову систему трансплантації \ unsplash.com

В Україні ж у 2017 році було зроблено 127 операцій з пересадки органів, у 2018 – 129, у 2019 (станом на 22 липня) – 38.

Якби цей закон не прийняли, то вся трансплантація була б заблокована з 2020 року.

Законопроєкт вносить зміни та дозволить:

Проводити трансплантації кісткового мозку не лише від родичів;

Створення реєстру донорів, але лише з 1 січня 2021 року;

Дає старт розвитку трансплантації в Україні.

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