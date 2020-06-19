Навантаження на лікарні, які залучені до протидії коронавірусній хворобі, збільшилося. Передусім йдеться про реанімації, вони переповнені пацієнтами у важких станах.

Про це в ефірі 1+1 заявила головна лікарка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко.

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Переповнене відділення реанімації. Останній місяць 8-10 хворих у важкому стані, з яких від 1-3 інфікованих потребують підключення до апаратів штучної вентиляції легенів,

– розповіла Антоненко.

За словами лікарки, зменшення смертності від коронавірусу не спостерігається, помирають хворі "з вираженою дихальною недостатністю".

Клінічна картина типова: лікарі вже навчились відрізняти COVID-19 від інших інфекцій

Так, Людмила Антоненко зазначила, що великий відсоток хворих на COVID-19 надходять до лікарні з високою лихоманкою відразу.

Ми її вже відрізняємо від пневмонії, яка також спостерігається. Навіть якщо немає позитивного ПЛР-тесту, то є клінічна картина. Є певні зміни на комп'ютерній томографії легень,

— пояснила лікарка.

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Відомо, який препарат використовують у терапії хворих

Антоненко підтвердила, що лікарі використовують препарат Дексаметазон, він допомагає зменшити запальний процес і ослаблення імунної системи.

Лікарка закликала українців дотримуватися карантинних правил. За її словами, збільшення інфікованих хворих пов'язане з ігноруванням заходів, які були визначені карантином.