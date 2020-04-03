Шмигаль розповів, коли в Україні можна буде послабити карантинні заходи

За підрахунками Кабміну за три тижні, в кінці квітня, якщо буде зменшення кількості захворювань на коронавірус, карантинні заходи послаблять.

Про це у своєму звернені повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, за 3 тижні ті, хто хворі на COVID-19, мають одужати, а введені обмеження завадять хворобі поширюватися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль “За нашими даними, якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів цей процес буде відбуватися у кілька етапів”.

Шмигаль додав, що насамперед на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде відновлюватися рух громадського транспорту.

Це допоможе нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. Оскільки загроза поширення коронавірусу нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги все одно будуть діяти,

– розповів прем'єр.

Він наголосив, що всі без виключення будуть зобов'язані носити маски та дотримуватися карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений.

За словами Шмигаля, уряд намагається втримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки. Реалізація цього плану буде цілком залежати від свідомості кожного українця.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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