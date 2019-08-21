Сім правил, які збережуть здоров'я кишківника
Щоб почуватися добре та вберегти себе від хвороб шлунково-кишкового тракту і не тільки, потрібно добре стежити за станом здоров'я кишківника, а точніше мікробіоти (мікрофлори).
Гінеколог-ендокринолог Єва Соболєва радить починати цей шлях з самоаналізу способу життя, розуміння проблеми. Вона також назвала кілька факторів, на які потрібно звернути особливу увагу.
Здорова вага: Супрун назвала ідеальні пропорції тіла
1. Циркадні ритми
Кожна клітинка нашого організму підпорядкована циркадним ритмам, тому перш за все варто налагоджувати їх.
Щоденне випорожнення – це еволюційна реакція для детоксикації організму. Відходження до сну повинно бути не пізніше 22:00 – 23:00.
2. Питний режим
Якщо хочете забезпечити собі правильну роботу шлунково-кишкового тракту, то потрібно розрахувати кількість води за формулою 30 мл / кг маси тіла. Наприклад, якщо ваша вага 50 кг, то добова потреба 1,5 л чистої негазованої води між прийомами їжі. У це не включено чай, сік та інші напої.
Дотримуйтеся питного режиму
3. Боротьба з гіподинамією
Ліниві ви – ледачий ваш кишечник. Простий приклад: у лежачих пацієнтів часто виникає атонія кишечника. Обов'язково потрібно займатися спортом, чесно хоча б будь-який, аби ви рухалися.
Це порушення функцій організму (опорно-рухового апарату, кровообігу, дихання, травлення), яке виникло через обмеження рухової активності, зниження сили скорочення м'язів.
4. Зменшення споживання червоного м'яса
Рекомендації ВООЗ від 2015 року: НАДЛИШОК споживання червоного м'яса підвищує ризик колоректального раку і підшлункової залози. У всьому світі щорічно більш як 34 000 випадків смерті від ракових захворювань пов'язані з регулярним вживанням м'ясної продукції.
Щоденне вживання в їжу понад 100 г червоного м'яса може підвищувати ризик розвитку колоректального раку приблизно на 17%. Це не страшилки, а факти, про які не говорять на повний голос, а повинні. Відмовляйтеся від бутербродів з ковбасою вранці і не формуйте шкідливі звички своїм дітям. Краще замінити на його на рибу і морепродукти.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: здорова мікрофлора може покращити стан людей із тривожними і депресивними розладами.
5. Термічна обробка
Під час приготування м'яса при високих температурах, при безпосередньому контакті м'яса з полум'ям або при смаженні на сковороді утворюються канцерогенні речовини (поліциклічні ароматичні вуглеводні і гетероциклічні ароматичні аміни).
Віддавайте перевагу запіканню, варінню. Але не смажте на соняшниковій і кукурудзяній олії.
Запікайте продукти замість того, щоб їх смажити
6. Достатнє споживання клітковини
Додавайте в район свіжі овочі. Клітковина містить багато вітамінів, мінералів та сполук і дає тривале відчуття ситості. Її можна знайти у фруктах, овочах, цільнозернових продуктах, горіхах, насінні, сої та бобах.
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7. Різноманітне збалансоване харчування
Раціон повинен бути без швидких вуглеводів, фастфуду, куріння і надмірного вживання алкоголю. Варто збільшити споживання продуктів, які багаті антиоксидантами.
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