Сонячний удар – стан досить передбачуваний. Тобто інтуїтивно, ми можемо здогадатися, що перебуваючи тривалий час під палючим сонцем, ми можемо заробити сонячний удар і опіки.

Але він може нести серйозну загрозу для життя людини, тому потрібно знати про першу допомогу, пише 24 канал.

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Симптоми сонячного удару

При легкій формі виникає головний біль, нудота, прискорене дихання, тахікардія, загальне погіршення стану, невиразна мова, загальмованість

При середній і важкій: ці ж симптоми, плюс підвищення температури, сплутаність свідомості, кома, частий пульс, галюцинації, судоми.

Перша допомога при сонячному ударі

Занести потерпілого в прохолодне приміщення, роздягнути;

Якщо потерпілий втратив свідомість, то викликайте якомога швидше швидку допомогу;

Поки людина без свідомості, її не можна поїти;

Обтирайте прохолодною водою, можна акуратно занурити потерпілого в прохолодну ванну;

Прикладіть лід до тих областей, де проходять великі судини: пахв, шиї, пахової області;

Якщо людина у свідомості, то потрібно давати багато рідини. Воду, сольовий розчин (у цьому випадку можна і регідрон), компот і тд;

Жарознижувальні в цій ситуації не працюють, тому що механізм підвищення температури при перегріванні інший.



Теплового удару можна легко уникнути / Фото unsplash

Профілактика сонячного удару

Краще займатися профілактикою цього, ніж потім надавати першу допомогу собі або іншим.