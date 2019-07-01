ТОП-10 порад як вибрати стиглий кавун

9476 Читать новость на русском
Як вибрати кавун по стуку стиглий та солодкий - ТОП-10 порад
Як обрати стиглий кавун: поради / Здоров'я 24

Обрати смачний та стиглий кавун – ще те завдання! Адже поки його не розріжеш, так і не дізнаєшся, який в нього смак. Проте ризик купити несмачний кавун можна зменшити до мінімуму – ми зібрали для вас кілька підказок, які допоможуть обрати найсмачніший кавун.

Коли можна купувати кавун? Найкращий час для купівлі кавунів — кінець літа і осінь. В Україні справжні стиглі кавуни та дині, вирощені в природних умовах, зазвичай, з'являються тільки в другій половині серпня і далі. Те, що продають у першій половині липня – швидше за все, тепличні баштанні, перенасичені нітратами і барвниками.

Читайте також: Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися

Якого розміру має бути кавун? Вибираючи кавун, не женіться за розміром. Ідеально смакують кавуни середньої величини — кілограмів 5-7. Величезні кавуни можуть мати надлишок добрив.

Якого кольору має бути кавун? Кавун має бути контрастним. Темні і світлі смуги мають бути максимально чітко позначені. Чим темніші смуги, тим ягода має більше поживних речовин.

Яким має бути хвостик? Хвостик має бути сухим, але не відірваним. Занадто сухий хвостик означає, що кавун відвезли з баштану багато тижнів тому. Але сухим хвостик міг стати і після того, як його насильно відрізали і він висох "по дорозі". Тому дивитися треба на місце його переходу в кавун.

Хвостик проростає з так званого "ґудзика". Краї цього ґудзика мають бути сухими. А от мокрий зелений хвіст — гарантія незрілого плода.

Читайте також: Секрети, як обрати смачні кавуни і дині і не отруїтися

Якою має бути кірка кавуна? Кірка повинна бути дуже твердою. Якщо кавун стиглий, кірку відколоти нігтем ви не зможете. Якщо ж кірка коричнева і волога — кавун переріс.

Який звук має бути від кавуна? Стиглий кавун має резонувати. Адже м'якоть зрілого плоду має мікропорожнечі. По кавуну треба "шльопнути": його треба покласти на долоню лівої руки, а правою рукою стукають його у бік. Він повинен віддаватися в лівій руці.

"Хлопчик" чи "дівчинка"? Кавунів ділять на "хлопчиків" і "дівчаток". "Дівчаток" вважають смачнішими — вони солодші і мають менше кісточок. У "хлопчиків" низ опуклий, а кружечок на ньому маленький. У "дівчаток" низ більш плаский, а кружечок широкий.

Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

Якого кольору має бути пляма на кавуні? На місці контакту кавуна з землею (утворюється, якщо кавун встиг дозріти на грядці) має бути пляма. Її колір має бути насичено-жовтим або, ще краще, темно-оранжевим, але не білим.

Чи тоне кавун? Щоб перевірити кавун на стиглість, його можна кинути у воду, якщо спливе — плід стиглий.

Чи мають бути жилки в м'якоті? М’якоть смачного кавуна має бути однорідною. Жовтуваті жилки можуть свідчити про не найкращу якість ягоди.

Обирайте стиглий кавун та смакуйте! 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У Кремлі розповіли, коли Путін може зустрітися з Зеленським
сьогодні
9358
Теги: Публікації Новини України Поради Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Інфографіка
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
сьогодні 10:29 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
32750
Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
30 червня 13:44 Курити не можна кинути: книги, поради і мобільні додатки, які допоможуть забути про сигарети
Юлія Ліпенцева 1388
Що таке щастя та як воно утворюється
28 червня 16:30 Що таке щастя та як воно утворюється
Юлія Девда 674
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
27 червня 08:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 5556
Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
25 червня 18:00 Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
Юлія Девда 1160
Новини
Більше новин
Залиште відгук