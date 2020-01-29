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У 2020 році обладнають 200 приймальних відділень екстреної медицини, – Гончарук

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Екстрена медицина в Україні / ua.news

Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.

У своєму Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що передбачає цей план.

До теми: Які медичні послуги будуть безкоштовними з 1 квітня 2020 року

Що передбачає план розвитку системи екстреної медичної допомоги:

  • Новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги. Для цього буде вдосконалено діяльність диспетчерських служб;
  • Нову модель розподілу посадових обов'язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги;
  • Запровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам в невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів;
  • Вдосконалення підходів планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров'я.
 
Олексій Гончарук
“Сьогоднішня система екстреної медицини недосконала і не забезпечує вчасного, якісного та ефективного реагування. Ми не можемо більше дозволити собі втрачати життя наших людей через неефективну роботу державної машини. Ціль Уряду на цей рік — врятувати якомога більше українців”

Нагадаємо, що 1 квітня 2020 року в Україні розпочнеться новий етап медичної реформи, яка передбачає багато змін. А у грудні Верховна Рада проголосувала за реорганізацію закладів охорони здоров'я.

Нові зміни до закону надають можливість комунальним медзакладам утворюватися та функціонувати як спільне комунальне підприємство. Окрім цього, водії швидкої допомоги отримали такі ж умови оплати праці та заходи соціального захисту, як і медичні працівники екстреної медичної допомоги.

Останні новини та зміни в українській медицині, які пов'язані з медичною реформою, ви можете прочитати ось тут.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Здоров'я Медицина Медична реформа Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
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