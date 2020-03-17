У Дніпрі на обсервацію відправили 40 людей

У Дніпрі на обсервації в таборі "Золотий вік" перебувають 40 артистів театру опери і балету, які повернулися з гастролей з Європи.

Про це під час брифінгу у Дніпропетровській ОДА повідомив директор обласного лабораторного центру Олександр Штепа.

Читайте також: У Києві продезінфікували гуртожиток, у якому живе хворий на коронавірус студент

До Дніпра повернулися з гастролей з Європи 40 артистів Дніпропетровського театру опери і балету. В зв'язку з тим, що вони під час повернення перетинали кордони країн, в яких виявлено коронавірус, було вирішено помістити їх в обсервацію в оздоровчий табір "Золотий вік",

– повідомив Штепа.

За словами Штепи, артистів оглянули медики, виявили трьох осіб, які мали ознаки ГРВІ. У зв'язку з цим їм надали можливість отримання медичної допомоги в нашій інфекційній лікарні. В них була підвищена температура та ознаки ГРВІ.

Ті, хто залишився в санаторії, перебувають в комфортних умовах. Карантин триватиме 14 днів. Зазначають, що кімнати обладнані санвузлами, є медичний пункт, людям організували харчування.

Додатково у санаторії проводять дезінфекцію приміщень загального користування та інші протиепідемічні заходи.

Штепа ще раз наголосив, що наразі в Дніпропетровській області не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус.

"Ситуація стабільна, під контролем", – наголосив Штепа.

Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я