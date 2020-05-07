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У Дніпрі збиратимуть плазму одужалих від COVID-19: кожен отримає тисячу гривень

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Плазма крові потрібна для виготовлення ліків
Плазма крові потрібна для виготовлення ліків / unsplash.com

У Дніпрі оголосили про збір плазми крові у тих пацієнтів, що подолали коронавірус. Її використовуватимуть для розробки інноваційних ліків, а донори отримають по тисячі гривень.

Кожен з донорів отримає грошову винагороду – 1 тисячу гривень. Про це Борис Філатов розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше У Черкасах дівчина вирішила стати донором антитіл для ліків проти COVID-19

Аби програма стартувала місто досягло домовленостей із фармацевтичною компанією "Біофарма". 

Зібрана плазма необхідна для виробництва інноваційних ліків у боротьбі проти коронавірусу, яке розробляє міжнародний альянс великих фармакологічних компаній,
– написав мер Дніпра.

Подробиці Філатов обіцяв надати найближчим часом.

Що відомо про ліки на основі плазми одужалих?

Плазму одужалих від COVID-19 ще готові збирати в Сумах, Шостці, Конотопі та Харкові. Застосовують метод апаратного плазмаферезу – еритроцити, тромбоцити та інші клітини крові залишаються у донора, для виробництва ліків збирають лише плазму. На відміну від донації крові, цю процедуру організм переносить легше.

Для початку досліджень науковцям потрібно зібрати принаймні 300 літрів плазми у майже 500 донорів. Зібрану плазму витримають в карантині, після цього відправлять в R&D центр, де із неї виготовлять потенційно ефективний препарат, після цього проведуть клінічні випробування в лікарнях.

Ймовірно, вже восени препарат буде готовий. На відміну від вакцин, які ініціюють створення антитіл до хвороби в організмі пацієнта, розроблений препарат вже буде містити в собі антитіла.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Здоров'я Медицина Коронавірус в Україні дослідження Новини України Аналізи Коронавірус COVID-19 Лікування Борис Філатов Новини Дніпра
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