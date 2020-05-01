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У Києві коронавірус виявили ще у двох гуртожитках: їх закрили

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У Києві коронавірус виявили ще у двох гуртожитках: їх закрили
У Києві коронавірус виявили ще у двох гуртожитках / tsn.ua

Спалахи коронавірусної інфекції виявили ще у двох гуртожитках Києва – на вулицях Бажова та Бойчука. Обидва заклади закрили на карантин, там проводять дезінфекцію.

Нові осередки COVID-19 у столиці зафіксували у двох гуртожитках, написав у телеграмі мер Києва Віталій.

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Один – на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого і 60 людей, з якими він контактував. Другий – на вулиці Бойчука. Там 5 хворих, контактні особи – усі мешканці гуртожитку,
– зазначив Кличко.

Наразі в обох закладах проводять дезінфекцію, їх закрили на карантин. Хворих госпіталізували, контактні особи перебувають на самоізоляції під медичним наглядом.

Коронавірус у Києві: коротко

  • Станом на 1 травня у столиці коронавірус підтвердили у 1 453 людей.
  • За останню добу недугу виявили ще у 52 людей, серед них – 11 медиків.
  • Одужали протягом 30 квітня 5 людей. Загалом коронавірус в Києві вдалося подолати 80 людям.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Гуртожитки Віталій Кличко Новини Києва Новини Здоров'я Медицина Здоров'я
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