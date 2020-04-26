У психіатричній лікарні на Харківщині зафіксовано спалах COVID-19

В Обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча на Харківщині спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у фейсбуці.

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"За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19 – за попередньою інформацією, у жителів Харкова, Харківського, Зачепилівського, Чугуївського, Ізюмського, Зміївського, Богодухівського районів", – написав Кучер.

За його словами, джерело походження хвороби у деяких підтверджених випадків ще уточнюється.

11 хворих перебувають в Обласній психіатричній лікарні №1 (мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського, Зачепилівського районів).

Додамо, 16 квітня пацієнт, який заразився коронавірусом, втік з обласної інфекційної лікарні у Харкові. В інфекційну він був доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією.



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