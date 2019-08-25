У якому віці підвищення тиску є особливо небезпечним

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У якому віці підвищення тиску є особливо небезпечним
У якому віці підвищення тиску є особливо небезпечним / weitzlux.com

Британські вчені провели дослідження, яке дозволило визначити критичний вік, коли підвищення кров'яного тиску впливає на обсяг мозку.

Дослідники з Університетського коледжу Лондона спостерігали за 500 людьми, які народилися в 1946 році, інформує MedicalXpress.

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В результаті чого вдалося зв'язати високий показник артеріальної гіпертензії (АГ) з майбутнім пошкодженням кровоносних судин.

У людей, що мають високий кров'яний тиск у віці 36-43 років, зменшувався розмір мозку.

За словами вчених, в цілому, з віком головний орган центральної нервової системи у кожної людини трохи стискається, але цей процес більш актуальне для осіб з нейродегенеративними захворюваннями, такими як судинна деменція. Вважається, що всихання такого роду передує розвитку цих недуг.

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Підвищення артеріального тиску у віці від 43 до 53 років також пов'язано з підвищеним пошкодженням кровоносних судин або "міні-інсультами", коли люди досягають 70-річного віку.

Результати дослідження не показали зв'язку між гіпертензією та накопиченням амілоїдного білка – ознакою хвороби Альцгеймера, а також втратою пам'яті.

Високий тиск в ранньому віці може вказувати на ураження білої речовини, а також дрібних церебральних кровоносних судин, які і можуть викликати недоумство.

Щоб захистити центральну нервову систему від вікових змін, потрібно стежити за артеріальним тиском.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Мозок дослідження
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