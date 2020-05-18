В Україні лікарні для коронавірусних хворих завантажені на 12%, найбільше – на Буковині
Станом на 18 травня завантаженість ліжок у лікарнях, передбачених для хворих на коронавірус, становить 12%. Найбільше людей з COVID-19 госпіталізували на Буковині.
Наразі пацієнти з коронавірусом у лікарнях, які підготували для їхнього прийому, займають 12% наявних ліжок, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.
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Станом на 18 травня в Україні на COVID-19 хворіють 12 тисяч 805 людей.
Де вони лікуються
- у лікарнях перебувають 3 тисячі 384 українців;
- амбулаторно лікуються 9 тисяч 421 людина.
Найбільше завантажена Буковина – там зайняті 60% ліжок,
– зазначив Ляшко.
Яка ситуація в інших областях
- у Закарпатській використовуються 46% передбачених ліжок;
- у Києві – майже 40%;
- в Івано-Франківській області – 36%.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 18 травня в Україні зафіксували 18 тисяч 616 випадків захворювання. Від недуги померли 535 людей, ще 5 тисяч 276 – одужали.
- У країні діє загальнонаціональний карантин, який вже кілька разів продовжували. Наразі він триває до 22 травня.
- Перший етап послаблення карантину стартував 11 травня, другий планують на 22 травня.