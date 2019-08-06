В Австралії перша людина скористалася евтаназією

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Евтаназія в Австралії
Евтаназія в Австралії / pixabay.com

В Австралії жінка, яка протягом дев'яти років хворіла на рак, першою в країні скористалась правом на евтаназію.

61-річна Керрі Робертсон дізналась про свій діагноз у 2010 році. Тоді лікарі діагностували їй рак молочної залози. Дев'ять років жінка лікувала хворобу, проте згодом рак поширився на кістки, легені, мозок та печінку австралійки.

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У березні цього року Робертсон вирішила припинити хіміотерапію та скористатися правом на евтаназію, яке працює в австралійському штаті Вікторія, пише ВВС.

Право припинити своє життя у штаті запровадили у червні поточного року, хоча відповідний закон прийняли ще у 2017 році. Тоді парламентарі понад 100 годин обговорювали документ.

Австралійка вперше зробила евтаназію
Австралійка вперше зробила евтаназію

Відтоді правом на евтаназію можуть скористатися австралійці, яким вже виповнилось 18 років і за прогнозами медиків залишилось жити менше пів року. Родичі Робертсон одразу після її відмови продовжувати хіміотерапію подали заявку про проведення процедури.

 
Евтаназія – що це?
Це практика припинення (або скорочення) лікарем життя людини, яка страждає невиліковним захворюванням, відчуває нестерпні страждання, на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою припинення страждань.

"Ми були поруч із нею, на фоні грав Девід Бові, в оточенні любові, з останніми сказаними словами, просто та з гідністю. Для мене це найважливіше – знати, що ми зробили все, щоби її життя було щасливим, а смерть – спокійною", – розповіла донька жінки Ніколь.

Вперше в Австралії закон про евтаназію пацієнтів прийняли в Північній Території у 1995 році. Пізніше закон скасували під тиском християнської громадськості.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Австралія
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