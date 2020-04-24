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В Одесі спалах коронавірусу в будинку престарілих: що відомо

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В Одесі спалах коронавірусу в будинку престарілих / tsn.ua

У будинку для людей похилого віку в Одесі зафіксували спалах коронавірусу. Там COVID-19 виявили у п’ятьох людей.

Про спалах коронавірусної інфекції у будинку престарілих в Одесі повідомив головний санлікар Одеської області Віталій Гончар, пише Depo.Одеса.

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За його словами, у будинку для людей похилого віку підтвердили п’ять випадків зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли троє медиків.

Перший випадок там виявили ще 17 квітня.

Гончар пояснив, що проникненню інфекції в установу сприяло недотримання персоналом протиепідемічних заходів.

Зверніть увагу! Станом на 24 квітня на Одещині зафіксували 169 випадків зараження коронавірусом.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Медицина Коронавірус в Україні Новини Одеси Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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