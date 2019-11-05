В Україні заборонили серію Лідокаїну-Дарниця через смерть людини

В Україні встановили тимчасову заборону однієї серії Лідокаїну-Дарниця через смерть людини.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Мова йде про розчин Лідокаїну для ін'єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10, серії US170419, виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна.

Заборону встановлено поки відомство не встановить усі обставини та не прийме рішення.



Заборонили лідокаїн

Для чого застосовують Лідокаїн-Дарниця?

Препарат застосовують для місцевого знеболення у хірургії, офтальмології, стоматології, оториноларингології.

Однак лідокаїн може викликати гострі алергічні реакції, які можуть спровокувати анафілактичний шок та смерть. Тому перед застосуванням потрібно обов'язково провести проби на переносимість цих ліків.

Ця процедура називається скарифікація. На руці робляться три-чотири безкровних і безболісних штрихів гострим інструментом, на них капають препарат. І через п'ять хвилин дивляться реакцію.

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