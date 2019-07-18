Верхній перехресний синдром – хвороба більшості офісних працівників: причини та лікування

Круглі плечі та нахил голови вперед – один з найпоширеніших м'язових дисбалансів, який формується у більшості офісних працівників і призводить до різних больових синдромів.

Про симптоми, профілактику та причини синдрому розповів невролог Антон Кісельов.

Читайте також: Синдром Рейно: причини, симптоми та лікування

Як самостійно діагностувати?

Попросіть кого-небудь зробити ваше фото в профіль. Перевірте, чи збігаються центр вуха і центр плечового суглоба. Ваша голова зміщене вперед і плечі заокруглені? Значить є причина для головного болю, болю між лопаток та в шиї.

Чому виникає верхній перехресний синдром?

Причина – тривале сидіння в не фізіологічній позі (витягнута вперед голова). Шия і плечі – головні учасники верхнього перехресного синдрому, оскільки це найрухливіші частини тіла. Ця рухливість забезпечується м'язами, які мають властивість і схильність легко розтягуватися і скорочуватися.



Верхній перехресний синдром виникає у більшості офісних працівників

Якщо один м'яз слабшає через травму, надмірне використання або погану поставу, протилежні м'язи коротшають і посилюються. Чим меншим стає перший, тим сильніше стає протилежний.

Лінія слабкості відноситься до глибоких згиначів шиї – м'язи, які утримують лопатку (ромбоподібні, передній зубчастий і нижня трапеція).

А лінія зусилля відноситься до передніх грудних – укорочені й щільні (великий грудний м'яз, малий грудний м'яз), а також м'язи задньо-верхньої поверхні спини (піднімає лопатку, верхня трапеція) і підпотиличні м'язи.

Що ж можна зробити?

Скорегувати своє робоче місце, щоб зменшити нахил голови; Одягати окуляри при роботі за комп'ютером, щоб не тягнутися до нього; Робити перерву кожні 10-15 хвилин; Розтягувати м'язи шиї, грудей, верхньої частини спини й плечей. Перемістити екран комп'ютера на рівень очей. Кардіотренування не менше 30 хвилин. Здійснювати менше дій і рухів, які викликають дискомфорт.

А також важливо виконувати вправи, які допоможуть запобігти синдрому або полегшити стан.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.