Від коронавірусу на Волині помер водій швидкої

У Волинській області від коронавірусу помер водій машини швидкої допомоги. У чоловіка, який працював у Старовижівській районній лікарні, ПЛР-тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Про смерть чоловіка від коронавірусної інфекції повідомила пресслужба Волинської ОДА.

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У водія швидкої Старовижівської ЦРЛ, який учора (3 квітня – 24 канал) помер, ПЛР-аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію,

– йдеться у повідомленні.

Напередодні його госпіталізували з двосторонньою пневмонією. А до того, 62-річний чоловік лікувався вдома. Про це інформують "Волинські новини".

Згодом його стан погіршився. Чоловіка спершу госпіталізували в лікарню в Ковелі, там зробили ПЛР-тест. А вже 2 квітня хворого перевели до Волинської обласної інфекційної лікарні. Увечері 3 квітня він помер.

За попередніми даними, чоловік контактував з родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, від нього і заразився коронавірусом.

Коронавірус у Волинській області

Станом на 4 квітня на Волині зафіксували 17 випадків зараження коронавірусом . Крім того, з підозрою на COVID-19 в області – 15 людей.

. Крім того, з підозрою на COVID-19 в області – 15 людей. Впродовж останньої доби (3 квітня) на Волині підтверджено 7 нових випадків коронавірусу: 4 – в людей, які контактували з хворими, 3 – в яких була підозра на COVID-19.

За період спостереження по області ПЛР-тести зробили 193 людям.

Зверніть увагу! Станом на 4 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 96 випадків інфікування коронавірусом. Померли 28 людей, одужали – 23.

Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу