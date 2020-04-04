Від коронавірусу на Волині помер водій швидкої
У Волинській області від коронавірусу помер водій машини швидкої допомоги. У чоловіка, який працював у Старовижівській районній лікарні, ПЛР-тест на COVID-19 показав позитивний результат.
Про смерть чоловіка від коронавірусної інфекції повідомила пресслужба Волинської ОДА.
Зверніть увагу Смерть батька хотіли списати на пневмонію, – родичі померлого від коронавірусу
У водія швидкої Старовижівської ЦРЛ, який учора (3 квітня – 24 канал) помер, ПЛР-аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію,
– йдеться у повідомленні.
Напередодні його госпіталізували з двосторонньою пневмонією. А до того, 62-річний чоловік лікувався вдома. Про це інформують "Волинські новини".
Згодом його стан погіршився. Чоловіка спершу госпіталізували в лікарню в Ковелі, там зробили ПЛР-тест. А вже 2 квітня хворого перевели до Волинської обласної інфекційної лікарні. Увечері 3 квітня він помер.
За попередніми даними, чоловік контактував з родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, від нього і заразився коронавірусом.
Коронавірус у Волинській області
- Станом на 4 квітня на Волині зафіксували 17 випадків зараження коронавірусом. Крім того, з підозрою на COVID-19 в області – 15 людей.
- Впродовж останньої доби (3 квітня) на Волині підтверджено 7 нових випадків коронавірусу: 4 – в людей, які контактували з хворими, 3 – в яких була підозра на COVID-19.
- За період спостереження по області ПЛР-тести зробили 193 людям.
Зверніть увагу! Станом на 4 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 96 випадків інфікування коронавірусом. Померли 28 людей, одужали – 23.
Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу
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