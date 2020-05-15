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У вихованок інтернату Києва, в яких виявили коронавірус, немає симптомів

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Коронавірус в інтернаті Києва
Коронавірус в інтернаті Києва / Ілюстративне фото

Дівчата, які захворіли на коронавірус у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті, мають порушення розумового розвитку. Втім, вони перебувають у задовільному стані й у них взагалі немає симптомів коронавірусу.

Молодша медсестра, яка занесла інфекцію до дитбудинку, теж спершу не здогадувалася про свій діагноз, повідомляє ТСН

До теми Масовий спалах коронавірусу в Києві: в інтернаті захворіла 81 людина

За словами директора департаменту соціальної політики КМДА Руслана Світлого, жінка перестала ходити на роботу після того, як помітила симптоми.

Зрозумівши, що захворіла, працівниця звернулася за допомогою до лікарів, які вирішили направити її на ПЛР-тестування.

Оскільки у неї виявили хворобу, вирішено було протестувати всіх працівників та мешканок інтернату.  

Коронавірус у Дарницькому дитячому будинку інтернаті

Дарницький дитячий будинок інтернат / Фото: Департамент соціальної політики

Що відомо про спалах у Дарницькому інтернаті? 15 травня мер Києва Віталій Кличко організував терміновий брифінг, під час якого повідомив, що у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті за добу хворобу виявили у 81 людини. 53 інфікованих – вихованки інтернату, решта 28 – персонал.

Епідеміологи встановили, що інфекцію на територію інтернату "пронесла" молодша медсестра однієї з груп дитбудинку. Після того, як у неї діагностували коронавірус, було вирішено протестувати всіх працівників та вихованок інтернату.

До лікарень госпіталізували 3 людини. Решта мають легкий або безсимптомний перебіг захворювання, внаслідок чого лікуються амбулаторно. На в'їзді до території дитбудинку чергують рятувальники та поліція. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Києва Діти
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