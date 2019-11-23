Як вилікувати бронхіт: 5 простих порад

Бронхіт завдає чимало неприємностей – не лише через симптоми, а й тому, що лікування часто затягується ледь не на місяць. Та існує декілька простих правил, як прискорити одужання.

Як передає Нealthystyle, під час бронхіту дуже корисно включити у раціон курячий бульйон. За даними дослідження, саме бульйон з курки має протизапальні властивості, заспокоює біль і полегшує дихання.

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Бронхіт – це Це запальне ураження слизової оболонки бронхів. Здебільшого причиною бронхіту є віруси і бактерії. Внаслідок дії етіологічних факторів слизова оболонка бронхів набрякає й вкривається ексудатом, зменшується просвіт бронхів або ексудат може повністю закупорити його. Звуження просвіту бронхів та їх закриття зменшують дихальну поверхню легень, розвивається задишка, порушується газообмін.

Медики рекомендують обов'язково збільшити частоту чаювання. У період застуди варто пити чаї з шипшиною, калиною чи сушеною малиною. Вони полегшать відхаркування мокротиння, а вітаміни плодів допоможуть боротись з вірусом. Також варто вживати негазовану мінеральну воду, яка створить лужне середовище, несприятливе для мікробів, та допоможе вивести з організму токсини.



Не варто з бронхітом вилежуватись під ковдрою, адже легені та бронхи гірше вентилюються, застоюється мокротиння, в якому розмножуються мікроби. Якщо на вулиці гарна погода – зробіть собі невеличку прогулянку.

Надувайте повітряні кульки – саме так. Адже це вам не лише підніме настрій, а й посприяє гарній вентиляції легень, що допоможе уникнути застійних явищ.



Ну і звісно – вітаміни, особливо вітамін С: цитрусові, ківі, грейпфрути, смородина, шипшина, цибуля, часник, овочеві салати з оливковою олією допоможуть набагато ефективніше боротися з хворобою. І вже зовсім швидко організм здолає бронхіт і повернеться гарний настрій.

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