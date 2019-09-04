Як знизити шкоду сидячого способу життя

Сидіння – нове паління і ставитись до нього треба так, як і до інших шкідливих звичок. Але хороші новини в тому, що зі шкідливими звичками можна боротись.

Фахівці порекомендували п’ять способів. які допоможуть знизити шкоду сидячого способу життя.

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Ходіть кілька хвилин кожну годину

Довге сидіння скорочує одні й ті ж м’язи (наприклад) і залишають неактивними інші, зокрема сідничні. Зайвий раз піти зробити собі кави чи ще краще за стаканом води, хороша ідея. Використовуйте будь-яку можливість бути активнішими. Колега просить принести йому щось з сусіднього офісу – прекрасно, зробіть йому послугу, а собі величезну користь.



Сходіть за кавою для себе чи колег

Робіть розтяжку

Після робочого дня, часто виникає єдине бажання – впасти на ліжко і спати. Однак, тіло просить іншого – стретчингу. Попробуйте зробити розтяжку трицепсу у випадах, або потягніть його стоячи і ви відчуєте наскільки "забиті" у вас м'язи. Робіть так щоразу після повернення додому, або протягом дня. Затримуйтесь так на 30 секунд і робіть стільки підходів, скільки буде потрібно для того, аби знятим напруження в стегнах.

Будьте активними в післяробочий час

Перерви в роботі та стретчинг – це добре, але цього недостатньо. У вашому житті має бути присутній спорт. В ідеалі було б добре виділити час на аеробні вправи в середньому темпі хоча б п'ять разів в тиждень. Але якщо не виходить, робіть хоча б якісь фізичні навантаження, але регулярно! Навіть якщо ви виділите 10-15 хв в день – це дасть свій результат.

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Попіклуйтесь про офісне крісло

У крісла має бути підтримка для попереку: спина має зберігати природний прогин. Якщо крісло немає такого елементу – можна купити окремо спеціальну подушку, або скрутити таким чином рушник. Потрібно відрегулювати крісло по висоті: коли ви сидите, стегна повинні бути вище колін, а стопи стояти під останніми. Якщо стілець надто високий, під ноги можна поставити підставку. Якщо надто низький і не піднімається, його краще замінити. Також можна спробувати працювати стоячи.



Працювати стоячи набагато корисніше

Рухайтесь якомога більше

Власне, цією порадою можна було замінити усі попередні! Намагайтесь якомога менше часу залишатись в одному й тому ж положені. 15 хвилин тут, 5 чи 2 там, так за день назбирається чимало.

Гуляйте, робіть перерви на стретчинг, ходіть на йогу. Все це також добре впливає на наше психоемоційне здоров'я. Йдіть до магазину довшим шляхом, вийдіть з транспорту на зупинку раніше, прогуляйтесь перед сном. В активності накопичувальний ефект – користуйтесь ним.