Яка ситуація в медзакладах України: фото та відео з лікарень

Кожен шостий заражений COVID-19 в Україні – це медик. Лікарі зараз працюють в посиленному режимі, однак не завжди самі ж достатньо захищені. Через вірус країною прокотилася і хвиля звільнень серед медичних працівників.

Журналісти 24 каналу дізнавалися, в яких умовах працюють українські медики в різних областях України.

Важливо В Україні зафіксовано 8 125 випадків зараження коронавірусом

Почаїв, Тернопільщина

Почаїв, що на Тернопільщині, вже 4 дні повністю на карантині – ані заїхати, ані виїхати. 8-тисячне місто стало осередком захворювання на коронавірус. Одна з причин – місцева Лавра проігнорувала карантин на Великдень.

У Почаєві зараз з пів сотні підтверджених діагнозів. Одна людина померла. Місцеву лікарню повністю переробили під інфекційний шпиталь. Та коли почався спалах у самих медиків – не виявилося елементарного захисту.

"Почали ми готуватися до коронавірусу, почали замовляти медтехніку – немає нічого, попіднімали ціни, грошей немає", – розповіла головна медична сестра Почаївської районної лікарні Людмила Зіневич.

Практично усе, що зараз мають медики для боротьби з коронавірусом, куплено за гроші небайдужих. Грошей у міському бюджеті не виявилося.

Велику роль зіграла допомога волонтерів, які створили групу у вайбері. Дякуючи їм, забезпечено більшу частину. Вони нам закупили і костюми одноразові, багаторазові, і окуляри,

– підкреслив директор Почаївської районної лікарні Богдан Кучер.

За словами медсестер, цих засобів не вистачає, і вони викручуються як тільки можуть.

"Одноразовий костюм ми замочуємо в дезрозчині на годину, потім несемо на пральню. Пральня пере, висушує… І ми знову його одягаємо. Сьогодні в нас була головна медсестра, то вона сказала респіратори попрати, висушити і ходити далі", – переповіла молодша медсестра рентгенкабінету Тетяна Демчук.

Лікарня в Почаєві та лікарі в одноразових захисних костюмах, які використовують багаторазово / Cкриншоти

Львів

У Львівську інфекційну лікарню стороннім вхід заборонено, тому своє захисне спорядження лікарі продемонстрували журналістам за воротами. За словами медиків, костюмами вони забезпечені. Частину захисних засобів закупила держава, та без допомоги волонтерів і меценатів теж не обійшлося.

"Потрібно розуміти, що в нас достатньо захисного одягу, інших засобів захисту. Але, якщо епідемія повернеться в таке русло, як в Італії чи Великобританії, Іспанії – то ці засоби будуть вичерпуватися дуже швидко", – пояснив лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Андрій Орфін.

Лікар-інфекціоніст лікарні у Львові показав захисний костюм / Скриншоти

В лікарні вже майже 80 хворих на коронавірус. Самим працівникам роблять тести кожні 5 – 7 днів, поки що всі – негативні. Хоча, за інформацією місцевої ОДА, загалом у Львівській області вже 49 медпрацівників підхопили COVID-19.

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Чернівці

Чернівецька обласна лікарня – базовий заклад для хворих на COVID-19 в регіоні, який можна вважати епіцентром епідемії в Україні. Наразі там майже 1,5 тисячі хворих.

Побільшало саме важких хворих, які відразу в реанімацію поступають. На кисневу дотацію та на апарати ШВЛ,

– повідомив гендиректор Чернівецької обласної клінічної лікарні Сергій Цинтар.

Лікарі кажуть, що засобі захисту для них вистачає. Однак це не врятувало 44 медиків від зараження. Вони заразилися від пацієнтів, які й самі не знали, що у них коронавірус.

"Щоб не було зараження інших – зараз на карантині урологія та судинна хірургія до 29 квітня. Співробітники зараз на лікарняному, підтверджено коронавірус. Дехто стаціонарно лікується, дехто під спостереженням сімейного лікаря", – зазначив Сергій Цинтар.

У Чернівецькій обласній лікарні засобів захисту вистачає, однак вже 44 медики заразилися на COVID-19 / Скриншоти

Загальна статистика по Україні

Коронавірусом в Україні інфіковано вже майже 1,5 тисячі медиків;

145 медиків вже одужали.

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