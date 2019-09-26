Яку їжу брати в потяг, щоб не отруїтись

В Україні залізничний транспорт надзвичайно популярний і часто людям доводиться їхати більше як добу. Без харчування не обійтись, але що ж їсти, щоб не отримати харчове отруєння.?

Чим довша поїздка, тим вище ризик отримати харчове отруєння, розповіла епідеміолог Євгенія Труш.

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Для довгих подорожей добре мати сумку-холодильник, вона допоможе зберегти продукти. Всю їжу в герметичній упаковці (вакуум, консерви) розкривати та з'їдати за раз, або за два (за умови зберігання в сумці-хододильник).

Харчове отруєння – що це? Харчові отруєння – це хвороби, які виникають при вживанні їжі та напоїв, які містять токсичні речовини (отруєння грибами тощо) або патогенні мікроорганізми (зокрема, ботулізм).

Що взяти їсти у потяг?

Візьміть питну воду. Можна взяти відбивні, курку (краще філе, ніж цілу), запечене м'ясо, але з'їсти їх потрібно в першу чергу. Відварені яйця (без тріщин в шкаралупі), картоплю – теж з'їсти в перший день. Якщо берете ковбасу, то краще сирокопчену (не беріть варену і сосиски). Добре – нарізку в вакуумі. Можна хліб, лаваш і хлібці. Дитячі консерви (м'ясні, овочеві, фруктові) можуть зберігатися і без холодильника (до + 25 ° С). Візьміть овочі та фрукти (без ушкоджень), помийте вдома та обсушіть. Консерви (горошок, кукурудза) з'їдайте одразу після відкриття. Беріть перекус – горіхи, сухофрукти, злакові батончики. Краще зефір і карамельки, ніж шоколад (розтане). Не беріть молочні продукти, салати, тістечка.

Продукти потрібно розкласти по контейнерах або загорнути у фольгу. Не використовуйте для цього пакети.



В потяг не варто брати молочні продукти

Також краще взяти вермішель швидкого приготування, картопляне пюре з пакетика або швидкорозчинну кашу, ніж дводенну курку, бутерброд з ковбасою і варені яйця без холодильника.

Також важливо! Під час зупинок купуйте продукти швидко, але звертайте увагу на термін придатності та умови зберігання. Не купуйте нічого "домашнього" (кукурудза, вареники та чебуреки). Візьміть з собою вологі серветки та антисептики. Мийте руки, але навіть після цього їх треба обробити антисептиком, бо в потязі миття рук можливе тільки в туалеті.

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