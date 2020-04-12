З якою динамікою поширюється коронавірус в Україні: дані МОЗ

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) опублікувало динаміка захворювання на COVID-19 в Україні по областях. Згідно з наведеними даними найстрімкіше коронавірус поширюється у Чернівецькій області та Києві.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, станом на 12 березня на Буковині підтвердили 432 випадки захворювання на коронавірус, а у Києві на COVID-19 захворіли 416 осіб. У відомстві підкреслюють, що ці регіони є лідерами з кількості випадків інфікування з самого початку епідемії.

Важливо Пік коронавірусу в Україні припаде на 17 квітня, – Ляшко

Якщо подивитися на опублікований графік динаміки, ще 4 квітня у Чернівецькій області було 206 підтверджених випадків. Щодо Києва, то 4 квітня в столиці підтвердили 195 випадків COVID-19. Тобто за 10 днів число хворих у обох регіонах зросло у більш ніж удвічі.

На третьому місці йде Івано-Франківська область. Тут зафіксували 291 випадок зараження коронавірусом.

Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутніми саме у Миколаївській області.

Радимо ознайомитися Як не підхопити вірус на вулиці: пояснення лікаря



Динаміка поширення коронавірусу по областях України / Дані МОЗ

Згідно з даними МОЗ, на коронавірус в Україні може захворіти 2% населення, що дорівнює майже 800 тисяч осіб. Але це є найбільш оптимістичним сценарієм розвитку подій. Адже саме за таких показників система охорони здоров'я України безболісно впорається з кількістю хворих. У МОЗ кажуть, що саме за таким сценарієм вони і йдуть.

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 12 квітняв Україні на коронавірус захворіли 2 777 осіб , 83 людини померли , натомість 89 пацієнтів одужали.

, , натомість 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.

, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.



Як уберегтися від коронавірусу: цінні поради / Інфографіка 24 каналу