ЗМІ: В США зафіксували перший випадок смерті від вейпа

Перший випадок смерті в результаті захворювання, викликаного курінням електронної сигарети, зафіксований у штаті Іллінойс в США. За інформацією департаменту охорони здоров'я штату, впродовж останнього тижня в Іллінойсі подвоїлася кількість госпіталізованих людей, у яких виявлено проблеми з диханням внаслідок куріння електронних сигарет. Загалом це 22 людини у віці від 17 до 38 років.

У повідомленні департаменту не уточнюється, чи став цей випадок справді першим у США, але ЗМІ цього не виключають.

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У понеділок американський Центр профілактики та контролю захворювань (CDC) повідомив, що у Сполучених Штатах ведеться детальне розслідування випадків легеневих захворювань, пов'язаних з курінням електронних сигарет, повідомляє CNN.

У заяві зазначається, що спалах захворювань торкнувася, в основному, юнаків та молодих людей. Фахівці CDC вивчають проблему з департаментами охорони здоров'я штатів Вісконсин, Іллінойс, Каліфорнія, Індіана і Міннесота. Також низка штатів звернулася до відомства з приводу можливих, але ще не підтверджених випадків захворювань, пов'язаних з вейпінгом.

Загалом у США з 28 червня по 15 серпня було зафіксовано 94 випадки легеневих захворювань серед молодих споживачів електронних сигарет, причому 30 з них у Вісконсині.