Знизити ризик раку можливо: на що звернути увагу

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Контроль рівня глюкози може стримати ризик раку легенів
Контроль рівня глюкози може стримати ризик раку легенів / prima.co.uk

Щоб стримати розвиток деяких форм раку – потрібно стежити за рівнем глюкози в крові.

Американські дослідники з Техаського університету в Далласі (США) з'ясували, що обмеження рівня глюкози може допомогти у цьому, йдеться на MedicalXpress.

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Спершу вчені дослідили вплив кетогенної (низьковуглеводної) дієти з високим вмістом жирів і середнім вмістом білків на мишей з раком легень.

Тваринам також вводили препарати, що знижують рівень цукру в крові. Результати показали, що це стало перешкодою зростанню плоскоклітинної карциноми (рак), хоча не зменшило розміри пухлини.

Після чого експерти вивчили рівень глюкози у 192 пацієнтів з плоскоклітинним раком легень або стравоходу, а також у 120 пацієнтів з аденокарциномою легені.

Зразки крові збирали в різні частини дня і класифікували за концентрацією глюкози – вище або нижче 120 міліграмів на децилітр.

Контроль рівня глюкози може стримати ризик раку легенів
Контроль рівня глюкози може стримати ризик раку легенів

У першому випадку була виявлена взаємозалежність між високим рівнем цукрів в крові і гіршого виживання хворих з плоскоклітинним раком легень

Тому вчені переконані, що контроль за рівнем глюкози є новим підходом щодо стримування зростання злоякісних клітин, що відрізняється від їх прямого знищення. Це дозволяє перевести рак в хронічне захворювання.

Висновок: для того, щоб стримати ріст онкоклітинин, потрібно контролювати рівень глюкози в крові.

Норми рівня глюкози у крові

  • для дітей до 14 років — 3,33-5,55 ммоль/л,
  • для людей віком 14-60 років — 3,89-5,83 ммоль/л,
  • для людей віком 60-70 років — 4,44-6,38 ммоль/л,
  • для людей старше 70 років — 4,61-6,10 ммоль/л[

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Теги: Онкозахворювання Новини Здоров'я Здоров'я Лікування дослідження
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