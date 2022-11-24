Перший блок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної мережі України

Через російські ракетні удари 23 листопада Хмельницька АЕС відключилася від української електромережі. Вже у четвер, 24 листопада, перший блок Хмельницької АЕС під'єднали до єдиної мережі.

Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він повідомив, що о 13:53 Перший блок Хмельницької АЕС було підключено до єдиної електромережі України.

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Атомні станції України мають запрацювати ввечері

Зазначимо, що 23 листопада через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Зранку 24 листопада міністр енергетики України Герман Галущенко інформував, що атомні станції України запрацюють сьогодні ввечері.

Відомо, що електропостачання відновили на Запорізькій АЕС.

Яка ситуація з електрикою на Хмельниччині

Сергій Гамалій повідомив, що 24 листопада було відключено електроенергію у 1171 населених пунктах Хмельницької області.

Повідомляється, що без електропостачання залишилось 469 тисяч споживачів – це фактично 80%.

Енергосистема України оговтується від атак ворога. Розпочинається підключення споживачів до мережі,

– повідомив Сергій Гамалій.

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