Хочеш російську пенсію – їдь жити у Росію: пенсійний фонд РФ шокував пенсіонерів "ЛНР і ДНР"

Російські пенсії призначатимуть новим громадянам з "ДНР та ЛНР", які переїдуть на постійне проживання до Росії. А от новоспеченим "росіянам", які залишаться жити в "республіках", пенсії повинна платити Україна. Пенсійний фонд Російської Федерації надав таке офіційне роз'яснення щодо указу президента Путіна про спрощену процедуру надання російського громадянства мешканцям окупованого Донбасу.

Що заявили у ПФ Росії з приводу пенсій та указу Путіна

Спрощена процедура отримання російського громадянства для мешканців Донецької та Луганської областей України запроваджена указом президента Росії Володимира Путіна. Ті особи, які скористаються цією процедурою, зможуть отримувати російські пенсії тільки якщо переїдуть на постійне проживання в Росію. Про це написало російське РБК з посиланням на коментар Пенсійного фонду РФ.

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"Пенсії призначає і виплачує держава постійного проживання особи – незалежно від її громадянства (Росії або України). Тому російські пенсії громадянам, які постійно проживають на Україні, в тому числі в Донецькій і Луганській областях, не призначаються", – заявили у ПФ Росії.

Фонд також нагадав, що в Росії зараз поетапно підвищують пенсійний вік. А в "ДНР та ЛНР" пенсійний вік – 55 років для жінок та 60 років для чоловіків. Тому цей фактор ПФ РФ радить враховувати тим пенсіонерам, які вирішать переїхати до Росії.

Яка позиція Пенсійного фонду України

"Громадянину РФ, який переїхав з Донецької та Луганської областей на постійне проживання до Росії, пенсійне забезпечення буде здійснюватися в загальному порядку за нормами законодавства нашої країни", – наголосили в Пенсійному фонді України.

Щоб отримати українську пенсію особа, яка переїхала до Росії, повинна надати стандартний набір документів. Включаючи паспорт громадянина Росії.

У чому суть указу Путіна про паспорти українським громадянам? Кремлівський лідер запровадив спрощену процедуру отримання російського громадянства мешканцями окупованого Росією ж Донбасу. Згідно з указом:



• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.