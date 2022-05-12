Хочуть сховати правду за ракетними ударами, – Зеленський назвав росіян "боягузами"
Стратегічна поразка Росії у війні проти України вже очевидна для усього світу. Однак поки в країни-агресорки немає сміливості, аби це визнати.
Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал.
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"Вони (росіяни – 24 канал) – боягузи й намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами", – зазначив президент.
Зеленський наголосив, що важливим завданням для України є боротьба, поки не будуть досягнуті наші цілі у цій війні. Важливо звільнити українську землю, людей та надійно гарантувати нашу безпеку.
Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати,
– додав глава держави.
Вечірнє звернення Зеленського за 12 травня: дивіться відео
Війна Росії проти України: останні новини
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- Згідно з супутниковими знімками, кількість масових поховань довкола Маріуполя продовжує збільшуватися. Нові місця у травні виявили у населених пунктах Старий Крим та Виноградне.