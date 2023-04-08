Однак американське видання назвало можливих кандидатів. Багато спостерігачів вважають, що настав час, щоб НАТО очолила жінка.

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Щодо Урсули фон дер Ляєн поки що немає певності

Багато політиків говорять про те, що на посаду Столтенберга може претендувати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Однак у Politico додають, що такий варіант подій – малоймовірний.

Звісно, ця кандидатура одна з найкращих, адже фон дер Ляєн налагодила хороші робочі відносини з Вашингтоном. Крім того, до 2019 року вона очолювала Міноборони Німеччини і як президентка Європейської комісії вона має досвід роботи з більшістю глав урядів НАТО.

Зауважимо, якщо її виберуть на цю посаду, то вона стане першою жінкою-лідером альянсу. Проте, на думку співробітників НАТО, наразі немає жодних доказів того, що фон дер Ляєн зацікавлена ​​в цій ролі.

Розбіжності полягають також в тому, що 10 років тому країни НАТО пообіцяли перейти до того, щоб до 2024 року витрачати 2 відсотки свого економічного виробництва на оборону.

Але Німеччина, попри те, що вона є найбільшою економікою Європи, постійно не досягає мети. Крім того, деякі спостерігачі кажуть, що фон дер Ляєн несе певну відповідальність за відносно поганий стан оборони Німеччини.

Марк Рютте не наполягає, але претендує

У політичних колах на посаду генсека НАТО розглядають прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Цікаво, що політик відкинув припущення про свою роль у НАТО, заявивши, що він хоче залишити політику та "зайнятися чимось зовсім іншим".

Марк Рютте наполягає, що не хоче бути генсеком НАТО / Фото Depositphotos

Однак інсайдери кажуть, що нідерландського лідера не варто скидати з уваги. Обіймаючи посаду з 2010 року, Рютте має значний досвід роботи з лідерами Альянсу та підтримує тісні трансатлантичні зв'язки.

Крім того, Нідерланди відносно потужні в обороні – вони є одними із найбільших європейських союзників для України. Високопоставлений європейський дипломат заявив, що ім'я Рютте продовжує лунати частіше, але "це лише чутки".

Politico стверджує, що ці припущення показують, наскільки вторгнення Росії в Україну змінило НАТО. Війна привернула увагу до Альянсу, зробивши його більш чутливим, тому союзники стали набагато обережнішими щодо того, кого вони хочуть бачити на трибуні.

Хто ще може обійняти посаду генсека НАТО

Серед інших можливих кандидатів у політичних колах іноді згадуються прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Кая Каллас / Фото IMAGO

Педро Санчес / Фото Getty Images

Розглядають також кандидатури міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, віцепрем'єр-міністерки Канади Христі Фріланд, президента Румунії Клауса Йоганніса і президентки Словаччини Зузани Чапутової.



Бен Уоллес / Getty Images



Христя Фріланд / MSC



Клаус Йоганніс / Фото EPP



Зузана Чапутова / Фото Getty Images

Попри плітки, офіційні особи визнають, що багато з цих імен на даному етапі є політично неможливими.

Каллас, наприклад, сприймається як надто завзята політикиня. На противагу Канада та деякі південноєвропейські країни розглядаються в Альянсі як ті, хто відстають в інвестиціях оборони. Крім того, деякі країни не будуть голосувати за кандидата, який не є членом ЄС, тим самий ускладнюючи перемогу Воллеса.

Що каже сам Столтенберг

Варто зазначити, що чинний генсек обіймає цю посаду понад вісім років. Під час інтерв'ю Politico Столтенберг прокоментував плітки щодо можливих кандидатів.

Він сатирично зазначив, що "наразі у світі є багато питань, які є важливішими". Крім того, Столтенберг додав, що планує повернутись до Норвегії.