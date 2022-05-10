Ідея окупантів з "референдумом" в Херсоні провалилася: тепер хочуть приєднати область до Криму
Російські окупанти нібито планували провести псевдореферендум на Херсонщині. Однак ця ідея цілком провалилась.
Про це 24 каналу повідомила координаторка волонтерської ініціативи "Котики-патріотики" з Херсона Ірина. Вона пояснила, що провести жодний референдум в росіян не вийшло б, зокрема, через масові протести місцевих мешканців.
Цікаво Окупанти хочуть приєднати Херсон до Криму без референдуму, – волонтерка
За словами координаторки волонтерської ініціативи "Котики-патріотики", тепер російські загарбники начебто планують приєднати Херсонську область до тимчасово окупованого Криму.
Ідея з референдумом – просто провалилась, через патріотично налаштованих містян та жителів області,
– наголосила волонтерка.
Яка ситуація на Херсонщині станом на 10 травня: дивіться відео
Що відомо про "референдум" у Херсоні
Раніше російські загарбники планували 1 травня провести "референдум" у тимчасово окупованій Херсонській області. Одразу наступного дня загарбники хотіли розпочати "перепис населення", аби завершити його до 10 травня.
Однак людей, які готові взяти участь у цьому шабаші, окупанти назбирали не змогли, у загарбників не було підтримки в області. Тож вже 30 квітня Оперативне командування "Південь" заявило, що вороги змінюють риторику щодо планів на "референдум".
Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що поставить крапку на переговорах України з Росією. Це станеться, якщо Росія знищить українців у Маріуполі або оголосить псевдореферендум в нових квазіреспубліках. Зеленський запевнив, що "жодні ХНР не пройдуть".
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