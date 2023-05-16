Чіткий сигнал, що "ЛНР" закінчується, – ексагент КДБ про спробу ліквідації головного "мєнта"

В центрі тимчасово окупованого Луганська в салоні краси "Барбершоп"15 травня пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що серед постраждалих виявився так званий глава "МВС" Ігор Корнет.

Колишній співробітник служби зовнішньої розвідки КДБ Олександр Зеленько розповів 24 Каналу, що це "справа справедливих рук". За його словами, значну частину поплічників Корнета було знищено протягом 2015 – 2020 років, і тому він теж мав давно відійти.

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"ЛНР" стала значно слабшою

Зеленько зазначив, що Корнет був довіреною особою ФСБ, і до нього було більше довіри, ніж до Лєоніда Пасічника (гауляйтер так званої "ЛНР" – 24 Канал).

Корнет – відданий, класичний, корумпований "мєнт" ще часів Кучми. Сидів він на своїй посаді міцно і був тіньовим господарем "ЛНР". І це сигнал того, що "ЛНР" закінчується,

– впевнений ексагент КДБ.

Він нагадав про знищення в Луганську казарм в авіаційному училищі штурмовиків, що сталося у той же день, коли підірвався Корнет, знищення казарм в колишньому університеті внутрішніх справ, знищення авіаремонтного заводу, знищення військкомату, знищення складів на заводі "Поліпак".

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За останні дні "ЛНР" стала значно слабшою. До того ж було знищено нафтову базу в Ровеньках Луганської області. Вона забезпечувала логістику палива Північно-Східного фронту. Це є нормальною підготовкою до наступу українських сил,

– зауважив ексагент КДБ.

Олександр Зеленько наголосив, що хлопці з ССО та ГУР виявились на своєму місці і якісно відпрацювали в Луганську.

"За це їм будуть і ордени, і посади", – підкреслив він.

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