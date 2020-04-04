Імбир за 80 доларів: через пандемію у Криму раптово підняли ціни на продукти

У Криму раптово підняли ціни на продукти, які зараз купують найбільше. Зокрема, лимони подорожчали вчетверо, а ціна на імбир сягає у перерахунку приблизно 80 доларів за кілограм. Чому ціни раптово підняли та як це пояснює місцева влада – читайте далі.

Журналісти програми "Крим.Реалії" відвідали місцеві ринки півострова, аби проаналізувати ситуацію.

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На центральному ринку у Севастополі продавців тепер більше, ніж покупців. Ціни на найпопулярніші фрукти (за кілограм) такі:

апельсини – 85 рублів (1 долар);

помело – 150 рублів (2 долари);

лимони – від 450 рублів (6 доларів);

імбир – 7000 рублів ( 88,6 доларів).

На одному з ринків на часник та лимони цінники навіть не причепили. Продавці пояснили, що не хочуть лякати своїх клієнтів.



Міфи та правда про COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Люди масово купують лимони та імбир з надією, що вони врятують їх від зараження COVID-19. Деякі продавці взагалі пишуть оголошення, на якому вказують – більше, ніж кілограм лимонів одній людині не продають. Все через обмежену кількість товару.

Попри такий ажіотаж російськомовна лікарка з Іспанії Оксана Фоміна розповіла, що профілактики та лікування від нового коронавірусу немає.

Не існує імбирного чаю, ісламського моху чи магічного меду, які за тиждень піднімуть ваш імунітет до такого рівня, що він не підкориться вірусу. Немає магічних ліків. Неможливо щось випити і з'їсти, аби воно вас захистило,

– пояснила Фоміна.

Оксана Фоміна стала відомою завдяки своєму зверненню, яке виклала у ютуб. На відео вона емоційно закликала усіх залишатись вдома.

Оксана Фоміна емоційно звернулась до людей: відео

У Бахчисараї полиці у супермаркетах переповнені, покупців немає. Мешканці міста розповіли, що ціни ростуть майже кожного дня. Однак найбільша проблема у тому, що карантин продовжується і люди не можуть працювати, аби заробити гроші. Саме тому більшості мешканців важко придбати навіть елементарні продукти.

Як пояснює різке зростання цін місцева влада

В уряді Криму визнали, що піднялась ціна на продукти. Зокрема, на ковбасу, картоплю, олію та рибу. Вони пояснили, що ціни підвищили самі виробники з різних причин: падіння рубля, ажіотаж на товари через COVID-19.

Ба більше, мешканців попередили, що ціни і далі будуть рости.

"Основний ріст цін буде, коли пройде Великдень і травневі свята. Особливо на м'ясні вироби", – розповів міністр сільського господарства Криму Андрій Рюмшин.



Андрій Рюмшин / Фото: espreso.tv