Індонезію та Малайзію накрив смог після пожеж, які влаштовують бізнесмени: шокуючі фото та відео
В Індонезії та Малайзії влада почала видавати людям маски через смог, що вкрив міста країн. Він спричинений масштабними лісовими пожежами в регіоні, причинами яких часто є умисні підпали бізнесменів.
На острові Суматра в Індонезії видимість в деяких районах не перевищує 300 метрів. Через це там закрили аеропорт і обмежили рух транспорту, передає BBC.
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Крім того, в деяких регіонах припинили навчання у школах.
Чому виникають лісові пожежі? Причинами займань часто стають умисні підпали. Так місцеві бізнесмени намагаються розчистити території для забудівлі та ведення сільського господарства. Влада намагається подолати цю варварську практику, втім поки безуспішно.
Дивіться відео: про лісові пожежі в Індонезії
В сусідній Малайзії не менш складна ситуація. Вона так само спричинена лісовими пожежами. Забруднення повітря в Куала-Лумпур сягає 200 пунктів, що небезпечно для здоров'я. Тут теж в деяких регіонах закрили навчальні заклади. Влада обіцяє вжити негайних заходів, аби загасити пожежі.
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