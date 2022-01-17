Все скотилось у лайно, – ексклюзивне інтерв'ю Цимбалюка про Скабєєву та пропаганду Кремля

Російська влада вкладає величезні гроші в проганду, аби "промивати мізки" своїм громадянам. Журналісти ж виступають в цьому питанні солдатами.

Про це під час розмови з Денисом Казанським в ефірі 24 каналу розповів Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. Також в інтерв'ю він прокоментував постійну потребу росіян когось принижувати та можливий розвал імперії Кремля.

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Про справу в Росії

Усі тебе знали, як українського журналіста в Москві. Ти ставив жорсткі запитання Володимиру Путіну на пресконференції. Напередодні 2022 року ти звідти поїхав через те, що проти тебе завели справу. Як так сталося?

Участь у пресконференціях Путіна – це не найбільше і не найкраще моє досягнення. На цьому хочу акцентувати.

Щодо справи – я б це назвав так: "Проблеми на роботі". Наші російські колеги дійшли висновку, що в демократію грати не обов'язково.

Спочатку прокуратура Москви викликала Романа Цимбалюка на допит через відео на його ютуб-каналі. Пізніше стало відомо, що на журналіста відкрили справу за статтею про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Якщо до цього були різноманітні заяви генералів російських інформаційних військ на тему "гнати Цимбалюка з Москви, щоб він мерзнув у Києві", то зараз минуло фактично половина зими й жодного замерзлого громадянина України я не бачив. Знов набрехали, вочевидь, падлюки.

Якщо серйозно – треба заслужити, щоб країна тебе всіляко витискала зі своєї території. Власне, це їхнє право. У мене немає жодних претензій до російського уряду. Я продовжую бути акредитованим журналістом.

При Міністерстві закордонних справ Росії буде пресконференція Сергія Лаврова в режимі онлайн. Якщо буде змога – поставлю якесь запитання йому.

Якщо говорити про російську частину мого життя – вона не закінчилась. Ми її поставили на невеличку паузу. Далі побачимо.

Я дійшов до рівня, що у Москві є мій адвокат – Микола Полозов. Він зараз з'ясовує все. До цього вирішили ставитися серйозно, адже якщо я захочу їхати в якусь країну, мені можуть сказати, що я в розшуку Інтерполу. Мене таке не влаштовує.

Думаю, мені й у Росію не закриють в'їзд. Однак питання в тому, чи треба буде використовувати цей в’їзд.

Тобі інкримінують розпалювання ворожнечі.

До росіян і російського керівництва… Де мій орден, Зеленський Володимире Олександровичу?

Вони до тебе причепилися через блоги й дописи у соцмережах?

Звісно, насамперед це за слова. Стаття про екстремізм – це за слова, навіть не за дії. Хоча слова дуже прості, і я вважаю, що їх постійно треба повторювати.

Ефір із Романом Цимбалюком на 24 каналі: дивіться відео



"Росіяни, прийдете до нас зі зброєю в руках – вас стрілятимуть і вбиватимуть". От, власне, за ці слова (відкрили справу – 24 канал). Однак вони (пропагандисти – 24 канал) чогось першу частину про зброю і перетин кордону прибрали, змонтували. Почалось, що Цимбалюк, мовляв, закликає вбивати росіян.

Друзі, це ж брехня. Якщо ви живете у своїй державі – живіть і хоч уже ставте пам'ятник Путіну і пишіть його ікони. Це ваша справа. Однак це не скасовує правило, яке я сказав.

Ця теза просто має дуже сильний контраст на фоні того, що розповідають вони. Я сьогодні їхав, увімкнув мою подругу Ольгу Скабєєву. Вона розповідає своїм глядачам-росіянам, що війна з Україною триватиме хвилини чи дні.

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Мовляв, всіх розбомблять і повбивають. Вона так дослівно не сказала, але якщо вони збираються бомбити українські міста – логічно, що від цього люди помирають. Усі. Російськомовні теж.

Я пояснюю, що ми захищаємо свій дім, бо жити так, як окупований Донецьк, ніхто не хоче. Те, що відбувається там – я дивлюся твій ютуб-канал і в мене скоро волосся сивітиме від того, що вони (росіяни – 24 канал) там влаштували.

Про інформаційну кампанію пропагандистів

Я побачив, що проти тебе почалась інформаційна кампанія. Включились усі російські пропагандисти. Чому раптом вони помітили, що Цимбалюк "русофоб і закликає до екстремізму"?

У частині "русофобства" – у мене є алібі. У мене дружина взагалі росіянка і за паспортом, і за національністю. Тому давайте тоді казати "русофоб із певними винятками" (сміється – 24 канал).

Якщо серйозно про те, чому вони всі почали хором співати – це зайвий раз доводить мій "закон", який я вивів давно. У Росії створили монополію на інформацію.

Вони як собаки Павлова: комусь кістку дають, когось нагайкою по спині луплять. Вони цілою зграєю тому й почали це говорити.

Я зрозумів, що моє московське життя зупиниться або закінчиться взагалі, коли я отримав перший документ якогось депутата з Пітерського міського зібрання про те, що треба перевірити законність мого перебування в Росії. Я зрозумів, що треба потроху складати речі. Так воно й вийшло.

Ця кампанія почалась з Анатолія Шарія, який чомусь прилетів з Іспанії в Москву і написав на тебе донос? Принаймні він так це подавав. Мовляв, пише якусь скаргу у російські правоохоронні органи. Було таке?

Толік чогось більше мені асоціюється з опудалом в Gucci. Я не знаю, він це писав чи ні. Толік із цієї зграї. Він не є окремим гравцем. Йому просто сказали, і я навіть знаю хто. Як це не дивно, у нас із ним є багато спільних знайомих. Вони кажуть, мовляв, я образив президента Росії й це "занадто".

Скарга Шарія: що відомо У листопаді 2021 року прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій, якого підозрюють у держзраді, написав заяву до прокуратури Росії. Блогер попросив прокуратуру перевірити матеріали, які опублікував Роман Цимбалюк, на наявність "екстремізму". Фото У листопаді 2021 року прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій, якого підозрюють у держзраді, написав заяву до прокуратури Росії. Блогер попросив прокуратуру перевірити матеріали, які опублікував Роман Цимбалюк, на наявність "екстремізму". Фото відповідної заяви він розмістив у своєму телеграм-каналі.

Ніяких образ, Толіку, житимеш у Москві – гарне місто, розвинене… Фашизм, щоправда, але це наслідки, ідеального світу не буває.

Ти деякий час навіть ходив на російські телеканали, тебе запрошували.

Припинила мене запрошувати моя подруга (Скабєєва – 24 канал).

Це стало цією кампанією витискання тебе з Росії? Коли сталась заборона Цимбалюка в російському ефірі?

Років 2 – 3 тому. Не те, що я там дуже класний, розумний і красивий. Просто українець має бути для них хохлом, якого можна лупити й показувати, що всі українці – дебіли. Якщо я під цю категорію не підпадаю, мабуть, це непогано.

Багато наших із Києва їздять. Хтось і переїхав уже туди. Більшість із них стали "нерукопожатными" в Україні.

Про Скабєєву

Ти кажеш, що Скабєєва – твоя подруга. Ви реально спілкувались чи це сарказм?

Я ходив до них на програми понад рік. Коли вони створили своє шоу, то позиціювали його як реальний майданчик для дискусій. Це зараз воно вже скотилось у лайно, як і все російське телебачення.

Ми особисто знайомі. У нас є спільне фото. Оля мені на день народження подарувала футболку з Путіним.

Ти не намагався її запитати, чи вірить вона в те, що робить? У неї немає відчуття, що вона причетна до кровопролиття і загибелі людей?

Ніколи не треба думати, що росіяни дурніші за нас, тим паче Оля. Вона – мегапрофесіоналка, і я це говорю без жодної іронії. Це людина з колосальною працездатністю. Подивись, скільки вона проводить в прямому ефірі. Це не кожен витримає.



Цимбалюк: "Вони показують, що всі українці – дебіли" / Фото з твітеру Ольги Скабєєвої

Річ у тім, що це така робота. Вони в цьому плані не журналісти, вони – солдати. Зараз їм так закомандували, вони все усвідомлюють.

Усі ці історії про дітей Донбасу, вони знають, чому ті загинули. Усе прекрасно знають, але наразі воля Росії така – смерті не мають значення, натомість важливими є Путін, влада і все, що називають "величием".

Росія насправді використовує для досягнення цього "величия" лише один засіб – військову силу. Не варто шукати якісь питання людяності, достукатися.

Про загрозу нового нападу Росії

Мене часто питають, мовляв, що думають росіяни й чи дійсно вони хочуть нас убивати, воювати. Їх насправді ніхто не запитуватиме. Єдиний шлях для нас – власні Збройні сили й міжнародна підтримка. ЗСУ – насамперед.

Я нещодавно вів ефір з Андрієм Піонтковським і він аналізував перемовини Росія – США. Дійшов висновку, що США, найімовірніше, збільшать військову підтримку для України.

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Власне ось. Вони зрозуміли таємницю російського характеру. Вона полягає у дуже простому – якщо ти хочеш взаємовигідного діалогу з ними, то треба зразу сказати: "Шановні, зараз цей стілець буде у вас на голові". Якщо вони розуміють, що ти справді можеш так зробити, тоді лунає: "Давайте договариваться". От і все.

Панікувати не треба. Зрозуміло, що рівень бруду і військових загроз зростатиме. Як на мене, вони можуть офіційно ввести війська в окуповану частину Донбасу, хоча на практиці від цього нічого не зміниться, адже вони і так контролюють цю територію. Як не дивно, це може призвести до того, що лінія фронту стабілізується.

Це може призвести до нових санкцій проти Росії.

Там буде багато чого. Зараз вони нам погрожують всякими карами, бо нібито американці їх не слухаються.

Однак я не впевнений, що в них є реальна змога піти танковими колонами всередину України. Вони – смертні. Вони теж гинуть на війні. Через констатацію цього факту мене в Росії почали називати екстремістом. Я взагалі за те, щоб усі жили. Навіть вони. Проте у межах міжнародно визнаних кордонів.

Про українських "експертів" на телебаченні Росії

Мене теж цікавило завжди питання про українських "експертів" на російському телебаченні, які постійно перебувають у Москві. Був раніше В'ячеслав Ковтун, тепер зник і з'явились якісь інші.

Звільнили його, так.

Є ціла група людей, які кочують з одного російського телеканалу на інший і грають щирих українців. У Москві є ця діаспора українських "експертів"? Хто ці люди? Ти їх знаєш?

Багатьох знаю особисто. З багатьма ми сиділи за круглим столом, не без цього. Я думаю, що не варто тут чогось шукати, ми ж вільна держава.

Хоче людина заробити у такий спосіб, щоб його принизили. Хтось може собі це дозволити, а комусь це не підходить. Кожен заробляє так, як хоче. Треба дивитись на ці ситуації, зважаючи на кримінальний кодекс. У нас це дозволено – будь ласка.

Скільки їм платять за це?

Я не знаю, там різні цифри називають. Я не хочу говорити про цифри, адже особисто не бачив. Однак зрозуміло, що ніхто не працюватиме над цим безплатно впродовж років. Ти можеш собі дозволити ходити по студіях безоплатно? Такого ж не буває. У них – так само. Вони теж їсти і пити хочуть.

Ти знаєш історію про те, що Ковтун побудував під Москвою якийсь палац? Я читав про це в російських ЗМІ.

Я думаю, це брехня. Хто тобі сказав, що він настільки високооплачувана людина? В інтернеті також кажуть, що у Цимбалюка в Москві є квартира. Я тут відчуваю, що 13 років минуло – міг і заробити. У мене квартира у Києві, а в Москві немає. Я веду до того, що оці чутки є. У мене навіть у дружини-росіянки немає квартири.

Я бачив, що кілька разів Ковтуна навіть били в студії. Мені просто цікаво, за скільки. Є такий цінник?

Я думаю, там персональні домовленості. Наскільки мені відомо, у когось є разова оплата, а у когось контракт. Російські чорти там так само на роботі, не тільки Оля.

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Якщо у них контракти, то чому іншій частині програми виставляли б інші умови? Тут немає про що дискутувати, але у мене є величезні сумніви, що хтось з цих людей може собі щось купити у Москві.

Я, до речі, міг купити, але мені не треба.

Про настрої російського суспільства

Ти донедавна був у Москві. Ти там відчував настрої суспільства? Там є кайф від того, що захопили Крим, врятували Олександра Лукашенка, ввели війська у Казахстан? Вони пишаються чи їм соромно?

Ти знову починаєш апелювати до російського суспільства. Це велика помилка. Ми українців обманюємо, що є суспільство. Якщо говорити про міжнародну політику – вона повністю підтримується російським суспільством, про це говорять опитування.

Я про це ж.

Навіть зараз Путіна підтримують 66%. Це опитування Levada-Center, якому можна довіряти.

Росія напала на Україну, але вимагає гарантії безпеки від НАТО для себе. Де логіка? Немає, але в російській свідомості так воно і є. Їм страшно, вони бояться цього.



Путіна підтримують 66% суспільства, – Цимбалюк / Фото Getty Images

Коли був референдум щодо Конституції, ми прийшли на дільницю і там був дідусь років 80. Я запитав, чи він підтримує, а він відповів: "Звичайно, щоб Путін захистив нас від НАТО". Це ж не жарт.

Російське суспільство кайфує від того, що в Донецьку і Луганську сидять бойовики, Денис Пушилін?

Їм начхати на це.

Чи вони цим пишаються? Наскільки я розумію, вони хочуть розвивати цей "успіх". Харківщина і так далі…

Про суспільство я б так не сказав, адже його ніхто не запитає. Люди підтримуватимуть те, що пропонує російське телебачення. Що їх може зупинити? Загроза смерті.

Я Олі (Скабєєвій – 24 канал) колись говорив, не в ефірі, мовляв, у тебе син є і в мене їх двоє, тому думай про перспективу. Вона тоді вдала, що не зрозуміла.

Вона точно знає. Думаю, що її діти не воюватимуть. Так, як цього не роблять діти Володимира Соловйова, Сергія Шойгу, Путіна.

Я до чого це веду? Зрозуміло, що помирати відправлять "глубинный русский народ". Коли поставлять запитання: "Чи відправиш ти свого чоловіка, сина, брата на війну з Україною, де їх можуть убити?" – вони тоді заперечать. Якщо так, як у Криму – погодяться, а так, як на Донбасі – для них уже занадто.

Вони зазнали колосальних втрат. Усі це знають: і російські військові, і ульянівські хлопці, які повертаються з Казахстану. Вони знають, що їх убивали й це ні для кого не таємниця.

Зі Сходу України ще у 2014 році відправляли до Росії труни із загиблими російськими солдатами. Також у мережі оприлюднили фото з похоронів псковських десантників , які "загинули за невідомих обставин".

Коли ми на початку війни намагались довести, що вони захопили територію, то ті лише говорили: "Нас там нет". Однак вони усі, насамперед військові, розуміють, що є.

Дивно, коли командири російських бригад і батальйонів посмертно стали героями Росії 2014 – 2015 років.

"Загинув за невідомих обставин невідомо де, захищаючи Росію".

Так, "на навчаннях".

Їхня офіційна версія, що Росії немає на Донбасі. Їхні експерти справді в це вірять?

Денисе, усі все знають.

Про потребу росіян когось принижувати

Чому росіяни не можуть визнати, що є український народ і мова? Добре, ми для них фашисти й бандерівці, але вони говорять таке ж і щодо країни, яка з ними в союзі. Наприклад, Казахстан не йде ні в НАТО, ні в Євросоюз, але російські депутати закликають "віджати" Казахстан. Чому в них є постійна потреба у приниженні?

У Росії немає союзників, це така гра. Умовні – це ті держави, які через геополітичні обставини й диктаторів не можуть іти іншим шляхом. Вони змушені притискатися до Кремля і дивитися на Путіна.

Чому вони себе так поводять? На цьому і ґрунтується Росія. Як Путін каже, Росія – багатонаціональна країна. Щоб тримати усіх під контролем всередині – вони поводяться як імперія, експансія.

Коли вони напали на Україну – запровадили стільки нового у законодавстві, що за будь-яке публічне слово можна карати. Зараз вони це направляють усередину держави, тому є розмови про "величие" і диктатура всередині, щоб ніхто і подумати не міг, що може бути по-іншому.

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З останнього, Рамзан Кадиров залякує Інгушетію. Це тільки у нього такі повноваження. Наскільки я розумію, він може бути другою людиною у державі після Путіна. Усіх інших тиснуть, усі мають мовчати й слухати Олю (Скабєєву – 24 канал).

У Росії є перспектива розвалу, про який говорять так багато експертів?

Я б не будував ілюзії на кшталт розпаду Росії. Якщо і розпадеться, то хто сказав, що нам від цього стане легше? Такий розвиток подій треба розглядати як бонус для України й виходити з того, що Росія буде завжди агресивною, нещадною.

Це та держава, яка із задоволенням проливатиме нашу кров. Якщо так підходити до Росії – можна навчитися жити поряд з нею. Якщо говорити про внутрішні суперечки, то все залежить від 2 обставин:

економічне становище в країні;

структура справ у Москві.

Якщо є "бабки", значить є армія, борці з екстремізмом, пропаганда і все тримають під контролем, тому Росія не може бути демократичною державою.