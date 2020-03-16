ФРС США вдруге поспіль знизила облікову ставку, щоб запобігти новій економічній кризі

Федеральна резервна система (ФРС) США знизила базову облікову ставку в діапазоні від 0% до 0,25% для боротьби з негативними наслідками коронавірусу для економіки країни.

Також найближчим часом Федрезерв збільшить портфель держоблігацій на суму 700 мільярдів доларів, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на закордонні ЗМІ.

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За інформацією ФРС, зниження облікової ставки в цільовому діапазоні від 0% до 0,25% зберігатиметься до того часу, поки регулятор не переконається, що економіка країни витримає наслідки коронавірусу. Окрім того, цей крок дасть змогу оминути масштабних скорочень персоналу в компаніях та забезпечить стабільну цінову політику.

Федрезерв знизив основну кредитну ставку на 150 пунктів до 0,25%, закликаючи банки використовувати "вікно" термінового кредитування. Депозитарні установи зможуть позичати гроші з цього дисконтного "вікна" терміном до 90 днів. Їм також потрібно буде відшкодувати повну суму цього кредиту.

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У ФРС зазначили, що підтримають банки США, які почали використовувати буферний капітал – кошти, які фінустановам вдалося накопичити після фінансової кризи 2008 року. Окрім того, регулятор пообіцяв знизити норму обов’язкових резервів до 0% із 26 березня.

Ще одним кроком в межах підтримання економіки в умовах поширення коронавірусу стало зниження ФРС й іншими світовими центральними банками (Канада, Англія, Швейцарія, Японія) цін на свопи. Таке рішення полегшить надання доларової ліквідності фінансовим установам.

Дії ФРС в умовах поширення коронавірусу: що було раніше

На початку березня ФРС в екстренному режимі знизила облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту. У результаті європейські й азійські фондові ринки стрімко зросли, а американський - обвалився.

Раніше на Волл-стріт повідомляли, що Федрезерв США в 2020 році знизить облікову ставку тричі. Однак, за їхніми прогнозами, це мало статися в квітні.

Коронавірус у США – що відомо? За даними центрів контролю та профілактики захворювань у США зафіксовано щонайменше 3010 випадків зараження Covid-19. Померли в Сполучених Штатах від коронавірусу 61 осіб. Від епідемії постраждали 49 штатів. Західна Вірджинія залишається поки єдиним штатом, у якому не виявлено заражених Covid-19.



Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.