Коронавірус проти підприємців: мільйони компаній Китаю опинилися на межі закриття

Мільйони китайських компаній зіштовхнулися з низкою проблем через поширення нового коронавірусу. У результаті вони вимушені брати кредит у банках, щоб відновити свою діяльність і вижити.

Опитування представників малого й середнього бізнесу (МСБ) Китаю встановило, що лише третина з них може повноцінно функціонувати після щомісячних витрат, пише PYMNTS.com. Інша третина респондентів зазначила, що припинила б діяльність уже впродовж двох місяців.

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Дефіцит працівників та клієнтів в умовах поширення коронавірусу стали причинами закриття низки МСБ у Китаї.

Наприклад, директор одного з китайських автосалонів зазначив, що змушений повністю припинити діяльність 100 магазинів упродовж місяця через смертельне захворювання.

Коли грошові накопичення закінчуються, а банки не хочуть відтерміновувати період сплати боргів, окремі з яких становлять мільярди юанів, справи того чи того бізнесу значно погіршуються, – зазначив підприємець.

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Щодо певної підтримки з боку банків – вона була помірною. Фінансові установи переважно виділяють кошти лише для безпосередньої боротьби з коронавірусом.

Так, Промислово-комерційний банк Китаю (Industrial & Commercial Bank of China, ICBC) запропонував матеріальну допомогу лише 5% своїх комерційних клієнтів – представникам МСБ. У зверненні до керівників таких компаній ICBC зазначив, що надаватиме спеціальні позики підприємствам малого й середнього бізнесу "як тільки з'являться додаткові гроші".

Як коронавірус впливає на світову економіку: що говорять представники влади

Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що центральні банки вивчатимуть стратегії оперативного реагування на збитки, завдані коронавірусом. За його словами, говорити про довгостроковий вплив смертельного захворювання на світову економіку зарано. Мнучин додав, що детальніше про заходи, спрямовані на подолання наслідків коронавірусу, буде відомо в найближчі тижні.

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Голова Банку Японії Харухіко Курода стверджує, що фінансовий регулятор повністю готовий діяти в межах стратегії запобігання впливу епідемії на економіку країни. Курода також додав, що прогноз центрального банку про те, що економіка Японії відновлюватиметься поступово й стабільно, усе ще залишається в силі.

Курода зауважив, що хоча центральний банк готовий полегшити монетарну політику за необхідності, він, усе ж, поки не бачить негайної потреби в такому рішенні.

Що відомо про коронавірус Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 підтверджених випадків зараження, із них 2 619 – летальні. Одужало вже 25 360 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.