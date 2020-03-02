Toyota інвестувала понад 400 млн доларів у китайського розробника безпілотних авто

Японська автомобільна корпорація Toyota інвестувала понад 400 мільйонів доларів у китайський стартап Pony.ai, що займається виробництвом безпілотних автомобілів.

Зокрема, автовиробник витратив 462 мільйони доларів, у результаті чого ринкова капіталізація китайської фірми зросла до 3 мільярдів доларів, повідомляє PYMNTS.com.

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Toyota має власний підрозділ зі штучного інтелекту, більше відомий як Науково-дослідний інститут Toyota. Співробітники цього департаменту працюють над створенням власної технології для автоматизації процесу водіння.

Японський автовиробник, як і інші міжнародні компанії, не має змоги продавати безпілотні транспортні засоби в Китаї без наявності місцевих партнерів. Адже уряд КНР надає ліцензії на розроблення цифрових карт лише місцевим компаніям.

Toyota уже співпрацювала з Pony.ai минулого літа, щоб взяти участь в експериментальній програмі з тестування безпілотних автомобілів на китайських дорогах.

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Фінансування нового підприємства відбулося після того, як японський автовиробник вклав гроші в райдшерингову групу компаній, до якої входять такі сервіси: Didi Chuxing, Grab і Uber. Toyota всіма шляхами намагається посилити свою присутність у Китаї.

Діяльність Toyota у сфері виробництва безпілотних авто? Інвестиції в Pony.ai – не перше вкладення японської компанії в проєкти з розроблення безпілотних авто. У 2018 році Toyota інвестувала 500 мільйонів доларів у спільний проєкт, присвячений створенню автономних транспортних засобів, із американським сервісом Uber. Окрмі того, японське підприємство вклало 50 мільйонів доларів у стартап May Mobility, який займається виробництвом безпілотних шатлів.