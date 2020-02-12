Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки

Не варто недооцінювати вплив коронавірусу на промислові ринки. Так, на початку цього тижня ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) стрімко знизилась, досягнувши 50 доларів за барель.

Це дуже низький показник для американського еталона, зазначили в Forbes. Востаннє ціна WTI опускалася нижче 50 доларів наприкінці 2018 року та на початку 2019 року. Окрім цих періодів, вартість нафти не була такою низькою із вересня 2017 року.

Як відомо, коронавірус обвалив фондовий ринок Китаю. Відкриття бірж після 10-денних вихідних через спалах епідемії супроводжувалося зниженням основних індексів до 8%. Внаслідок обвалу китайського фондового ринку, знизилися ціни на нафту Brent. Загалом аналітики прогнозували падіння вартості корисної копалини до 50 доларів за барель.

Нинішня стурбованість ринку полягає в тому, що відбувається стрімке падіння ціни нафти WTI. Аналітики відзначають, що це лише початок, ситуація може погіршитися. Якщо економіка Китаю і світу загалом й далі сповільнюватиметься через коронавірус, то ціна на нафту, ймовірно, упаде ще більше. Зрештою, Китай є найбільшим у світі імпортером цього продукту: у грудні 2019 року країна отримувала 10,78 мільйонів барелів у день.

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Ціни на нафту WTI: кому важливо відстежувати зміни

Передусім виробникам нафти: провідним міжнародним нафтовим компаніям (Exxon і Chevron) та навіть локальним підприємствам.

Спеціалістам нафтової промисловості та галузей, пов’язаних зі споживанням нафтопродуктів – водіям вантажних автомобілів, зварювальникам, працівникам ресторанів поблизу нафтових родовищ.

Фінансистам й інвесторам, які вкладають кошти в нафтову галузь. У результаті зниження ціни на нафту, їхні прибутки теж зменшаться.

Авіакомпаніям, тому що вони можуть купувати реактивне паливо за низькими цінами.

Владі окремих штатів, які отримують кошти в бюджет частково завдяки вирахуванню податків із компаній, що займаються видобутком і продажем нафти. Зокрема, сюди можна зарахувати: Аляску, Вайомінг, Техас, Нью-Мексико, Оклахому, Північну Дакоту. Зменшення ціни на нафту, відповідно, знизить надходження до бюджету.

Підприємствам, що укладають контракти на перевезення товарів усією країною. Часто саме вони " полюють " за низькими цінами на пальне.

West Texas Intermediate (WTI) – що це?

Марка нафти, що видобувається в Західному Техасі (США). Її вартість ще використовується як один із показників світових цін на копалину. Також нафта WTI належить до елітних сортів. Ф’ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.