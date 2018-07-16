Виробник чохлів показав, як виглядатиме бюджетний iPhone 9

Китайська компанія Sanfeng, що займається виробництвом аксесуарів, показала iPhone 9, якого називають новим бюджетником Apple, у силіконовому чохлі.

Про це пише GizmoChina.

Як свідчать фото, LCD-екран з діагоналлю 6,1 дюйма займає практично весь екран. Тож бюджетник буде більший, ніж інші новинки від Apple.

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Як відомо, iPhone 9 представлять у вересні. Однак, в продаж він надійде не раніше листопада. За чутками, вартість цього смартфона становитиме 650 – 700 доларів (16 900 – 18 200 гривень).

Так може виглядати iPhone 9

Загалом, восени Applе має представити 3 нові iPhone: смартфон з 5,8-дюймовим екраном, бюджетну модель з екраном на 6,1 дюйма та iPhone X Plus з 6,5-дюймовим екраном.

Всі три моделі мають працювати на 6-ядерному процесорі, та матимуть 4 ГБ оперативної пам'яті.

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