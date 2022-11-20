"Це нам на руку": політтехнолог пояснив, що означає співпраця Угорщини з Іраном

Угорщина має намір налагодити співпрацю з Іраном в економічній галузі та хоче інтегрувати його у міжнародну систему. Це може бути корисним для Україні.

Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що Україні, зокрема, потрібен Іран, який буде інтегруватися.

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Що означатиме для України співпраця Угорщини з Іраном

Шейтельман зазначив, що заклик міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо інтеграції Ірану в західну економічну систему буде на користь Україні.

Це нам на руку. Ця історія якраз нам на руку. Тому що нам потрібно, щоб в Європі якісь країни намагалися інтегрувати Іран в європейську систему,

– вважає політтехнолог.

За його словами, в Європі принаймні є такі партії, а також і країни, зокрема, Франція намагалася інтегрувати Іран та домогтися від самого Тегерану, так би мовити, більш зразкової поведінки в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Нам це потрібно. Тому що нам потрібно, щоб Іран зараз не поводився як Росія, не повністю виходив із усіх договорів, з усіх спроб інтегруватися. Навпаки – нам потрібен Іран, який буде інтегруватися,

– наголосив Шейтельман.

Він зауважив, що Україна не має з Іраном територіальних суперечок. Також іранці не стверджують, що є одним народом з українцями, як і не заявляють про те, що Крим завжди був Іраном. Відповідно, насправді у нас з Іраном немає жодного протиріччя.

Шейтельман додав, що у нас із іранцями є лише біда, яка полягає в тому, що вони продають зброю Росії. І для того, щоб Тегеран припинив це робити, варто запропонувати йому альтернативу. Мовиться про те, щоб він хоч якоюсь мірою почав дружити із Заходом. Тобто Іран потрібно переманювати на свій бік.

Шейтельман прокоментував співпрацю Угорщини з Іраном та сказав, як це вплине на Україну: дивіться відео

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