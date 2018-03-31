Історія зі зняттям Луценка з літака та анулюванням йому візи США отримала продовження

Лідер громадського об’єднання "Народний контроль" і народний депутат Дмитро Добродомов далі продовжує наполягати на тому, що генпрокурор Юрій Луценко все ж перебував в аеропорту Амстердама, хоча за офіційною інформацією, він у той час мав бути у Києві. Крім того, політик опублікував промовисте фото.

Відповідний допис зявився на його сторінці у Facebook.

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Так, за словами політика, речниця генпрокура Лариса Сарган змінила версію та вже підтвердила факт перельоту з Києва до Амстердама "в особистих справах". Також вона стверджує, як підкреслює парламентар, що тепер очільник ГПУ перебуває відпустці. Щоправда, напередодні Сарган переконувала, що Юрій Луценко нікуди не вилітав і весь час перебував на робочому місці.

Однак, як Юрій Віталійович 29 березня давав брифінг щодо змін у КПК, перебуваючи у відпустці, питання – риторичне. А щодо американської візи, то її твердження далі залишається незмінним – у Генпрокурора є десятирічна віза. Мабуть, це правда. Напевно її навіть покажуть у його паспорті. Проблема лише у тому, що жодного разу вона так і не дала чітку відповідь, чи може він нею скористатися? Бо коли візу анульовують, з паспорту її точно не виривають. Скасована американська віза Ляшка, наскільки мені відомо, досі є у нього в паспорті,

– зауважив Добродомов.

Відтак, у зв’язку з вищевикладеним, він задається питанням: "З якою метою так ретельно приховували черговий вояж Генпрокурора до Амстердама?"

Крім того, народний обранець опублікував фото Юрія Луценка в літаку рейсу KL1385, яке поширили в мережі, – виліт з Амстердама був 28 березня о 9:30 за місцевим часом, а прибуття назад до Києва о 13:05 того ж дня.