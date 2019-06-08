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      Із "Приватбанку" масово забирають валюту через судові баталії

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      Через судові баталії з ПриватБанку забрали десятки мільйонів доларів та євро
      Через судові баталії з ПриватБанку забрали десятки мільйонів доларів та євро / Getty images

      Протягом останніх двох місяців із"Приватбанку" клієнти забрали близько 137 мільйонів доларів і 27 мільйонів євро. Однак у банку кажуть, що таких клієнтів не дуже тримають.

      Причина відпливу валюти – останні судові рішення, про це сказала заступниця голови правління "Приватбанку" Галина Пахачук.

      Читайте також: Хмарочоси, заводи та готелі Коломойського у США: "Приватбанк" розсекретив нерухомість олігарха

      Вона зазначила, що першими на можливі коливання валютного ринку реагують клієнти, що тримали валюту для заощадження. Вони переводять свої активи з банку в сейф.

      За два місяці ці клієнти забрали з банку близько 137 мільйонів доларів і 27 мільйонів євро,
      – сказала вона.

      За її словами, на це повпливав інформаційний фон останніх двох місяців. Однак це стривожливо не всіх, тому що за квітень і травень був відтік ресурсів в основному в іноземній валюті.

      Пахачук також зазначила, що скорочення частки дорогих валютних пасивів було стратегією фінустанови з 2017 року. Тому банку не дуже утримували таких клієнтів.

      Пахачук також повідомила, що підтверджений аудитом борг пов'язаних із Ігорем Коломойським осіб і компаній перед Приватбанком становить 212 мільярдів гривень.

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

      • 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      • 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      • 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.

      Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ставати на бік колишніх власників "Приватбанку". Він тверджує, що у цьому питанні захищатиме лише інтереси держави.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

      Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

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      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський Гроші
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