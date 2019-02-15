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      Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков

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      Банковский кризис в России
      Банковский кризис в России / yango.pro

      Начиная с 2014 года, банковскую сферу России накрыла волна кризиса. Ежегодно десятки финансовых учреждений объявляли о банкротстве и закрытии.

      Между тем, в стране, "встающей с колен" на фоне "благотворных санкций", теме банковского кризиса практически не уделяли внимания, словно ничего и не происходит вовсе. А итоги пяти лет санкционной удавки и вправду поставили небывалые рекорды.

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      Например, известно, что в 2018-м году в Российской Федерации было ликвидировано 77 банков, а за все время санкционного режима против РФ, страна лишилась 457 финансовых учреждений. Это больше, чем за 13 лет, с 2001 по 2013-й, с учетом 2008 года и последующего периода, на который оказал влияние мировой экономический кризис. Напомню, что за этот период в России стало на 377 банков меньше.

      Однако, согласно последнему исследованию, 2019-й и вовсе может установить абсолютный рекорд по сокращению банков на просторах страны с могучей экономикой.

      Так, на сегодняшний день в зоне риска объявления о банкротстве в РФ находится 149 финансовых учреждений. Причем, ситуация настолько критическая, что об этом даже вещают пропагандистские СМИ, такие как "Известия". И не удивительно, ведь по состоянию на январь 2019 года в РФ было зарегистрировано всего-то 440 банков, против 897 по состоянию на 2013-й.

      То есть, в этом году РФ может лишиться трети банков?

      Подобное развитие событий вполне ожидаемо, с учетом новых требований Центробанка, в частности, касающихся повышения отчислений в Агентство по страхованию вкладов. И, в какой-то мере оно неизбежно, ведь, судя по всему, с 2014 года в России происходит реализация плана по полной централизации банковской системы с учетом советского опыта. Кризис же в стране, ставший следствием реваншистской политики Кремля в Украине и введения санкций, лишь ускорил этот процесс.

      А потому, лишний раз говорить о том, что в формате современной РФ возрождается некое извращенное подобие СССР, не приходится. Актуален лишь вопрос, насколько это возрождение можно осуществить в нынешних экономических условиях, в дышащей на ладан стране. Хотя, с оглядкой на достижения последней пятилетки, ответ приходит сам собой – никак.

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      blog_ava
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні
      4789
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Гроші Публікації Санкції Новини Росії Банки
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 15 лютого
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