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Кабмін виділив понад 100 мільйонів гривень на будівництво двох КПП на межі з Кримом

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Кабмін виділив понад 100 мільйонів гривень на будівництво двох автомобільних КПП на межі з Кримом
Кабмін виділив понад 100 мільйонів гривень на будівництво двох автомобільних КПП на межі з Кримом / УНН

Кабінет Міністрів України виділив 105,98 мільйонів гривень для будівництва двох тимчасових контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПП) на територію України – "Каланчак" і "Чонгар". КПП розташовуються на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим.

Про це сказано в Постанові Уряду №584.

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Кошти виділяються Міністерству інфраструктури. Зазначається, що розбудова КПП передбачає, окрім іншого, обладнання зон сервісного обслуговування автомобілів.

Виділити Міністерству інфраструктури 105983,571 тис. грн. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету,
– йдеться у постанові.

 

Теги: Новини України Анексія Криму Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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