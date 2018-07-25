Кабмін виділив понад 100 мільйонів гривень на будівництво двох КПП на межі з Кримом

Кабінет Міністрів України виділив 105,98 мільйонів гривень для будівництва двох тимчасових контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПП) на територію України – "Каланчак" і "Чонгар". КПП розташовуються на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим.

Про це сказано в Постанові Уряду №584. Читайте також: Будівництво Кримського мосту: окупанти похвалилися новим "досягненням" і показали фото Кошти виділяються Міністерству інфраструктури. Зазначається, що розбудова КПП передбачає, окрім іншого, обладнання зон сервісного обслуговування автомобілів. Виділити Міністерству інфраструктури 105983,571 тис. грн. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету,

– йдеться у постанові.