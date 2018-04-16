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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Карають не за Україну": У Росії назвали "справжню" причину нових санкцій США

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У Росії заявили, що нові санкції США не мають прив'язки до реалій
У Росії заявили, що нові санкції США не мають прив'язки до реалій / Фото з відкритих джерел

Останні санкції США проти Росії були введені не через ситуацію в Україні чи Сирії, а просто через присутність Російської Федерації на міжнародній арені.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає "РИА Новости".

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За її словами, таким чином, Захід показує свою ворожу і принципову позицію, а нові санкції США проти Росії "взагалі не мають прив'язки хоча б до якихось реалій".

Якщо раніше нам говорили про те, що нас карають за Україну, то тепер формулювання змінилися просто кардинально. Нас карають в принципі за те, що ми є на міжнародній арені. Ось саме так і сформульовані попередні санкції – за роль Росії у міжнародних справах. Все,
– заявила Захарова.

Представниця російського МЗС підкреслила, що будь-які антиросійські обмеження спрямовані виключно на послаблення позицій держави.

"Мені здається, що, в тому числі, і нашим громадянам потрібно, нарешті, зрозуміти, багатьом з тих, хто ще не розумів, що справа зовсім не в ситуації з Кримом, справа взагалі не в ситуації з Україною, Сирією чи або ще із чимось. Справа в принципі в тому, що нашу країну почали стримувати. Спочатку це називалося стримуванням, потім прийшли просто до прямих погроз і реалізації політики ізоляції, потім, коли не вийшло ізолювати усім світом, вирішили ізолювати власними силами. Ось саме в такій послідовності", – підсумувала вона.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини Росії Санкції Новини США Україна – Росія Новини політики
Джерело: 24 Канал
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