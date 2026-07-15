24 Канал презентує текстову версію щоденного огляду подій на фронті російсько-української війни від журналіста нашого видання Андрія Дрозди.

За словами експерта, станом на середину липня 2026 року ситуація на фронті набуває ознак "війни на виснаження логістики".

Поки на Донеччині тривають запеклі оборонні бої, Україна демонструє нові можливості у глибокому тилу ворога та проводить успішні локальні контрнаступи — ключові події зібрані у нашому огляді.

Повітряна дуель: дрони проти гелікоптерів

Однією з найбільш знакових подій тижня стало знищення російського ударного гелікоптера Мі-28 на кордоні Сумської та Бєлгородської областей.

Це не просто втрата дорогої техніки, а демонстрація нової ери повітряного бою.

Оператори підрозділу "Рарог" змогли вирахувати траєкторію польоту та наздогнати швидкісну ціль FPV-дроном.

Полювання на "нічного мисливця" – дивіться відео:

Східний вал: битва за панівні висоти

На Слов'янському напрямку ворог намагається реалізувати план охоплення міста з північного сходу.

Після захоплення Сіверська, яке сталося наприкінці грудня 2025 року, основні зусилля окупантів зосереджені на селі Рай-Олександрівка.

Можливе взяття цієї точки дозволить ворогу встановити засоби РЕБ та артилерію на висотах, що зробить життя у Слов'янську критично небезпечним.

Південний плацдарм: повернення територій

На стику трьох областей (Дніпропетровської, Донецької та Запорізької) Сили оборони провели блискавичну операцію, звільнивши близько 50 квадратних кілометрів.

Використовуючи ефект несподіванки, десантники 79-ї ОДШБр та морпіхи вибили ворога з укріплених позицій, вирівнявши лінію фронту.

Чорноморський ефект: колапс російської нафтової логістики

Найбільшим оперативним успіхом України стала операція Сил безпілотних систем (СБС) в акваторії Чорного моря.

Україна поширила свою вже легендарну операцію "МоЛоЧКа" з Азовського на Чорне море та перейшла від поодиноких атак до масованого знищення флоту обслуговування.

Російський "Ізумруд" на дні Чорного моря / Фото – ВМС України

Уражено 20 суден. Особливу увагу привертає знищення сторожового корабля "Ізумруд" за допомогою новітнього морського дрона Sargan 3000.

Вдале полювання на "російський воєнний корабель" сталося 14 липня.

Це той самий російський корабель, що в листопаді 2018 року таранив український буксир "Яни Капу" в Керченській протоці, а його команда істерично волала "Дави їх, б…".

Цікаво, що потопили "Ізумруд" фактично біля дачі Путіна в Геленджику. І ця операція підтвердила, що Росія втрачає здатність безпечно транспортувати нафтопродукти та охороняти свої прибережні води поблизу Новоросійська.

Російський терор проти економіки: обстріли портів

У відповідь на успіхи ЗСУ ворог посилив удари по експортному потенціалу України.

Під ударом опинилася Одеса, де зафіксовано влучання у цивільні судна під іноземними прапорами. На жаль, є загиблі та поранені.

Російський БпЛА ввечері 14 липня атакував цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Внаслідок атаки загинуло двоє людей / Фото – Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Росія свідомо цілить у продовольчу безпеку, ігноруючи міжнародне право.

Загальний підсумок

Попри складну ситуацію на Донеччині, Україна перехоплює ініціативу в технологічній війні на морі та проводить успішні локальні контратаки на суходолі.

Ключовим фактором залишається майстерність операторів БпЛА та розвиток вітчизняних морських систем.

Це буквально бісить окупантів і вони відповідають на успіхи Сил оборони терором проти цивільних і новими погрозами. Але на ситуацію на лінії фронту ті агресивні істерики ніяк не впливають.

Відеоверсія аналізу головних подій війни за 15 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: